Apple prozradil, kdy oznámí finanční výsledky za uplynulé čtvrtletí

Pokud jste fanoušky Applu a zajímáte se i o jeho finanční stránku, zapište si do kalendáře datum 26. února. V tento den nám totiž Apple přesně v 18 hodin našeho času prozradí finanční výsledky za čtvrté čtvrtletí loňského kalendářního roku V předešlém kvartálu se Applu vcelku dařilo a tak je jasné, že se bude snažit na podobné úspěchy navázat.

Čtvrté kalendářní čtvrtletí bývá pro Apple zpravidla prodejně nejsilnějším a pro akcionáře a potažmo běžné uživatele i tím nejzajímavějším. Naplno se do něj totiž promítají vánoční svátky, které znamenají pro Apple tradičně jak hardwarové, tak i softwarové prodejní žně. Velmi zajímavé by mohlo být prozrazení detailů ohledně AirPods Pro, o které je dle všeho skutečně enormní zájem. Přední představitelé Applu by se mohli dále zmínit i o spuštění prodejů Maců Pro a Pro Display XDR, které se sice na pulty obchodů dostaly až na konci čtvrtletí, nicméně i data shromážděná za několik málo dní by určitě byla zajímavá. A konečně – dají se tu očekávat i informace o prodejích iPhonů 11 (Pro) a snad i ohledně starších modelů. S přesnými prodejními čísly však bohužel počítat nelze, jelikož je Apple již relativně dlouho neuvádí. Dle jeho slov totiž nemají žádnou výpovědní hodnotu o úspěchu produktu a tudíž je nemá smysl s veřejností sdílet.

Další věcí, která by mohla zažít úspěch i ve čtvrtém čtvrtletí 2019, jsou služby Applu. Ty totiž neustále rostou a jablečná společnost z nich má čím dál větší zisky. Například Apple Music rostla ještě před pár měsíci doslova o miliony za několik málo týdnů. Na hovoru s investory se tak nejspíš dozvíme, zda tento trend pokračuje, či se taky lehce zbrzdil. Rekapitulaci se zajisté nevyhne ani Apple Arcade či Apple TV+, přičemž zejména o první jmenované služby by mohly být informace skutečně zajímavé, jelikož se na její vytíženost doposud nikdo příliš nezaměřil. V případě Apple TV+ pak bude naopak nutné brát veškerá data s určitým odstupem, jelikož službu Apple rozdává zdarma ke svým produktům a to na celý rok. Je tedy jasné, že její využívání bude nyní slušné. Tak či tak vás o všem budeme na našem webu detailně informovat.