Bývalý ředitel HBO podepsal s Applem pětiletou exkluzivní smlouvu

Ač o Apple TV+ není v posledních dnech tolik slyšet, platforma neustále roste a od svého vydání zaujala jak řadu kritiků a recenzentů, tak zejména fanoušků, které zaujala různorodost a originalita jednotlivých snímků. Naštěstí to vypadá, že tento trend bude pokračovat. Bývalý šéf HBO, Richard Plepler, totiž dosáhl pětileté exkluzivní smlouvy s Applem, která přinese spoustu dalšího obsahu a nových seriálů. Ty budou pocházet z dílny společnosti Eden Productions, kterou Richard pod svou taktovkou založil.

Jablečné společnosti se s novou streamovací službou zkrátka daří. Jedinou výtkou, kterou nešetří odpůrci ani věrní fanoušci, je skutečnost, že se obsahem zatím Apple TV+ nemůže rovnat takovým gigantům jako je Netflix nebo Hulu. To by se mohlo brzy změnit, paradoxně také díky bývalému šéfovi HBO, Richardu Pleplerovi, který se exkluzivní smlouvou zavázal k tomu, že jeho nová společnost Eden Productions bude po příštích pět let tvořit obsah výhradně pro Apple TV+. Krátce po svém odchodu z firmy se totiž Richard spojil se Zackem Van Amburgem a Jamiem Erlichtem, kteří zodpovídají za obsah pro Apple TV+. Schůzku si domluvil také s Eddym Cuem, viceprezidentem Applu pro software a služby, s nímž má poměrně vřelé vztahy. Ještě před spuštěním Apple TV+, konkrétně od července, tedy obě strany pracovaly na smlouvě, jež by vyhovovala všem zúčastněným.

Pochopitelně dostal Richard Plepler i další nabídky, avšak rozhodl se zvolit právě Apple. Podle jeho slov chtěl společnosti něčím přispět a toto byl ideální způsob, jak toho docílit. Konec konců, sám Jamie Erlicht a Van Amburg si práce Pleplera nanejvýš cení a smlouva Eden Productions s jablečnou společností je pro ně tedy jistou formou pocty. Není divu, za vlády Richarda si seriály a snímky na HBO vybojovaly přes 160 cen Emmy a oslovily desítky miliony fanoušků po celém světě. Kdo by neznal Hru o trůny, Sedmilhářky nebo Viceprezidentku. Plepler má navíc řízení společnosti po krk a chce se zaměřit právě na tvůrčí stránku věci a samotnou produkci.

„Jamie a já jsme léta řídili vlastní studio a moc dobře víme, jak vzrušující je zakládání a budování nových společností. Ceníme si Richardovy práce a doufáme, že mu pomůžeme vybudovat dynamickou a konkurenceschopnou produkční společnost, která bude spolu s Applem prosperovat,“ vyjádřil se Van Amburg. Uvidíme, s čím obě strany přijdou. Podle všeho nás však čeká plodná spolupráce a spousta let kvalitních a netradičních snímků a seriálů, které nejspíše nikde jinde nenajdeme. Rozhodně se tedy v brzké době na co těšit.