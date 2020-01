Jak dostal Steve Jobs darem internetovou doménu AppStore

Mysleli jste si, že název „App Store“ je autorským počinem vedení společnosti Apple? Příběh jména jablečného online obchodu s aplikacemi je ve skutečnosti o něco složitější. S nápadem na název „App Store“ přišel původně ředitel společnosti Salesforce Marc Benioff, a to po schůzce se Stevem Jobsem v roce 2003. Chtěl takto pojmenovat softwarový ekosystém své vlastní společnosti, a dokonce si zaregistroval doménu AppStore.com. Jak nakonec došlo k tomu, že se App Store stal výhradně „applovskou“ záležitostí? O příběh App Storu se Benioff podělil s veřejností ve své knize s názvem Trailblazer: The Power of Business as the Greatest Platform for Change.

Zmíněného setkání se Stevem Jobsem se v roce 2003 kromě Benioffa zúčastnili také Dave Moellenhoff a Parker Harris ze Salesforce. Spoluzakladatel Applu trojici podnikatelů při jejich návštěvě Cupertina poskytl několik cenných rad, týkajících se budování a rozvoje úspěšné společnosti, a jednou z těchto rad bylo i doporučení vyvinout softwarový ekosystém na cloudové bázi, což v roce 2003 nebylo zdaleka tak běžným postupem jako dnes.

Benioff ve své knize popisuje, jak jednou při večeři v San Franciscu dostal „neodolatelně jednoduchý nápad“ – co kdyby kterýkoliv vývojář kdekoliv na světě mohl pro platformu Salesforce vyvíjet své vlastní aplikace? A co kdyby Salesforce umožňoval vývojářům ukládat tyto aplikace do jakéhosi online adresáře, ze kterého by si je pak mohli uživatelé stáhnout? Benioff dále uvádí, že od tohoto nápadu k vymyšlení názvu „App Store“ chybělo už jen málo. Příslušnou doménu Benioff podle svých slov zaregistroval hned následující den. Zajímavé je, že zatímco zákazníci Salesforce byli z myšlenky cloudového „skladování“ aplikací nadšeni, název App Store se jim už tolik nezamlouval. V roce 2006 byl název platformy změněn na AppExchange.

Doména AppStore.com tedy až do roku 2008 setrvávala nevyužitá v „zimním spánku“. V témže roce byl Benioff opět pozván do Cupertina, aby se zúčastnil odhalení zásadní novinky, související s iPhonem. Když Steve Jobs na pódiu publiku oznámil příchod App Storu, Benioff byl podle svých vlastních slov v šoku. Společnost Apple sice doménu AppStore.com vlastně nijak nutně nepotřebovala – její online obchod s aplikacemi se nenacházel na webu – Benioff ji ale přesto ochotně přepsal na Jobse, a to ještě tentýž den v zákulisí. Podle jeho vlastních slov se jednalo o gesto laskavosti vůči mentorovi, který mu tak výrazně pomohl s vývojem a růstem společnosti Salesforce.