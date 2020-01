Příchod iPhonu bez výřezu v displeji je zase o krok blíž

Výřez v displeji novějších iPhonů vyvolává diskuze i po více než dvou letech od jeho premiéry. Ty by však Apple rád v dohledné době utnul, jelikož do své sbírky patentů zaobírajících se možným odstraněním výřezu přidal další kousek, který další možné řešení jeho odstranění vyobrazuje.

Nový patent zahrnující technologie pro možné odstranění výřezu v displeji se podařil Applu u příslušných úřadů protlačit teprve před pár týdny. Jeho suverénně nejzajímavější částí je nákres, který alespoň hrubě odhaluje smartphone bez předního výřezu, avšak zároveň i bez zakreslení jakýchkoliv senzorů. Bohužel tedy není jasné, zda se je všechny Apple pokusí skrýt přímo pod displej, pokusí se je implementovat do rámečku telefonu či je “oseká” na nutné minimum a chybějící prvky nahradí jinými technologiemi – tedy například Face ID legendárním Touch ID, které by však bylo nově implementováno přímo do displeje.

Jelikož se jedná jen o patent, nelze v tuto chvíli říci, kdy k jeho realizaci dojde. Pravdou sice je, že velké designové změny se očekávají i od iPhonů chystaných na letošní rok, nicméně mnozí analytici jsou přesvědčeni o tom, že na úplné odstranění výřezu má Apple ještě chvíli čas. V letošním roce se tak výřez v displeji zřejmě “jen” zmenší, nikoliv však zmizí. Ale kdo ví, třeba svět nakonec Apple letos skutečně překvapí “bezvýřezovým” iPhonem, kterým bude udávat trend dalších měsíců, stejně jako tomu bylo s výřezem iPhonu X na konci roku 2017.