Nad počtem nástupců iPhonu SE visí stále otazníky

Že Apple v první polovině letošního roku představí nástupce iPhonu SE – tedy telefon s tělem některé ze starších generací a aktuální hardwarovou výbavou – je již pěkných pár měsíců takřka veřejným tajemstvím. Zatímco ještě nedávno se totéž dalo říci i o počtu modelů, jelikož se hovořilo prakticky jen o jednom jediném, nyní se začínají v tomto směru karty značně zamíchávat. V prosinci totiž přispěchal analytik Ming-Chi Kuo s tvrzením, že Apple chystá hned dva nástupce iPhonu SE, přičemž druhý má v plánu představit na konci letoška či začátku roku 2021. Toto tvrzení dnes potvrdil i asijský portál DigiTimes.

Zdroje DigiTimes, které se v minulosti ukázaly již mnohokrát jako poměrně spolehlivé, tvrdí, že Apple ve svých dílnách vyvíjí kromě 4,7” iPhonu SE 2 nebo chcete-li iPhonu 9 i model s úhlopříčkou 5,5” či 6,1”. Ta by si měla zachovat klasický LCD displej a celkově by měla cílit na méně náročné uživatele, kteří jsou za telefon ochotni zaplatit méně peněz. Zda by se druhý iPhone SE2 či 9 dočkal klasického rámečkového designu či designu bezrámečkového používaného u novějších iPhonů je nicméně v tuto chvíli zcela nejasné. Totéž lze říci i o hardwarové výbavě, kterou kusé informace nepoodhalily.

Co se týče 4,7” iPhonu SE 2 nebo chcete-li iPhonu 9, jeho hardwarové specifikace již částečně díky únikům známy jsou. Těšit se můžeme na klasický Home Button s Touch ID, čipset Apple A13 Bionic či 3 GB RAM paměti. Výkonnostně by se tak měl telefon blížit iPhonům 11 a 11 Pro, které disponují stejným procesorem, avšak o 1 GB vyšší RAM pamětí. Na detailnější technické specifikace si však budeme bohužel muset počkat minimálně do března, kdy by jej měl Apple světu představit.