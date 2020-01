Vyrážíte letos na lyže nebo snowboard? Těchto 10 aplikací se vám bude hodit

Plánujete i letos, že se po novém roce vydáte společně s rodinou, blízkými, anebo drahou polovičkou na hory? I když se to nemusí zdát, tak na různých horách už doopravdy sníh je, a tak si můžete lyžování, snowboardování, či jiné zimní sporty užít naplno. V dnešním článku se podíváme na celkově 10 skvělých aplikací, které by se vám mohly na horách hodit. Některé jsou určené pro předpověď počasí, jiné vám zase mohou změřit rychlost a další údaje při sjíždění sjezdovek. Pusťte se tedy do čtení a hlavně opatrně!

Waze

Pokud se rozhodnete zimní dovolenou strávit v určitém resortu, tak se k němu musíte nejdříve dopravit. Abyste předešli sněhovým kalamitám, kolonám a případným uzavírkám, tak vám mohu doporučit využití aplikace Waze. Aplikace Waze tvoří jakousi komunitu řidičů, kteří si navzájem sdílejí aktuální dopravní a silniční informace v oblasti, ve které se nacházíte. Samozřejmě můžete aktivně hlásit dopravní nehody, hlídky policie, uzavírky a další situace na silnici i vy. Velmi praktický je seznam radarů, což přivítá skoro každý. Také můžete najít nejlevnější benzínovou stanici ve svém okolí.

Záchranka

I když si pojem dovolená mnoho lidí spojuje s relaxací a sportováním, tak věřte, že se může zvrtnout opravdu cokoliv. Nikdy byste tedy na horách neměli zapomenout na svou bezpečnost. Aplikace Záchranka vám může nejenom vám pomoci v krizových situacích. Záchranka dokáže jednoduše lokalizovat váš telefon, čímž může v případě neštěstí zaslat záchranné jednotky přesně tam, kde to je potřeba. Aplikace dokáže také poslat SMS zprávu s vaší polohou. Dalšími užitečnými prvky jsou informace o první pomoci, kontaktování horské služby, varovná hlášení a mnoho dalšího.

Slopes: Ski & Snowboard

Aplikace Slopes patří mezi základní aplikace, které by neměly chybět v telefonu každého lyžaře a snowboardisty. Slopes slouží jako tracker a je schopný zaznamenávat vaši trasu při sjezdu sjezdovky. Společně s trasou vám dá samozřejmě pohled na nejvyšší rychlost, vzdálenost, naježděné kilometry, celkovou dobu lyžování a mnoho dalšího. Všechny tyto funkce lze navíc využít i v offline režimu, tudíž i tam, kde nebudete mít signál, Slopes bez problémů využijete. Aktivitu můžete navíc sledovat i na Apple Watch. Aplikace v App Store doporučoval i samotný Apple a získala také několik pozitivních hodnocení od zahraničních serverů.

Liftopia

Aplikace Liftopia vám podává pomocnou ruku tehdy, pokud chcete ušetřit. Přímo od lyžařských středisek totiž v Liftopii najdete speciální nabídky a kupóny, díky kterým si můžete užít lyžování a snowboardování za lepší ceny. Určitě se tedy před zakoupením passu podívejte, zdali v aplikaci Liftopia nenajdete nějakou slevu. Kromě toho v aplikaci najdete předpověď počasí, informace o podmínkách pro lyžování a další. Aplikace je zdarma a podporuje místa od Severní Ameriky až po Alpy.

iSKI Czech

Chcete mít jistotu, že zrovna dnešní den bude ten pravý pro lyžování a snowboarding? V tomto případě vám může pomoci iSKI Czech. Aplikace nabízí podrobné informace o českých střediscích, počasí, hloubce a kvalitě sněhu, otevřených vlecích, svazích apod. iSKI Czech se vztahuje pouze na Českou republiku, avšak jsou k dispozici i další verze této aplikace. Pokud se chystáte letošní zimní dovolenou strávit v Rakousku, můžete si stáhnout iSKI Austria. V případě, že se chystáte do Švýcarska, tak stačí stáhnout aplikaci iSKI Swiss.

Ski Tracks

Pomocí aplikace Ski Tracks můžete jednoduše nahrávat celý svůj den na lyžích či snowboardu. Samozřejmě není třeba být připojen k internetu. Aplikace navíc dokáže zaznamenávat vaši maximální rychlost, dobu jízdy, nadmořskou výšku, převýšení a mnoho dalších údajů. Veškerá svá data a zážitky z hor můžete samozřejmě v rámci aplikace jednoduše sdílet se svými přáteli. Aplikace podporuje i Apple Watch.

OnTheSnow Ski & Snow Report

Pokud lyžování a snowboardování holdujete a nemůžete si bez těchto sportů představit zimu, tak nejspíše znáte portál OnTheSnow. Jedná se o největší stránku na světě, kde najdete informace o čerstvě napadaném sněhu, přístup k webkamerám v rámci různých středisek, předpověď pro každý resort, fotky od lidí, kteří momentálně lyžují či snowboardují, mapy sjezdovek a další. Přímo portál OnTheSnow vám přináší aplikaci Ski & Snow Report, kde se všechny dříve vypsané prvky objevují.

PeakFinder AR

S pomocí této aplikace můžete jednoduše váš iPhone nechat rozpoznat hory, na které jej namíříte. Jednoduše tedy vezmete váš iPhone, zapnete aplikaci, namíříte fotoaparát na hory a PeakFinder Earth vám jednoduše řekne, o jaké hory se jedná. Vše funguje skvěle i v offline režimu, tudíž nemusíte být připojeni ani k Wi-Fi, ani k mobilním datům. Databáze aplikace PeakFinder Earth nabízí až 650 tisíc různých hor, tudíž je rozpoznání velmi přesné.

Meteoradar

Když počasí, tak Meteoradar. Alespoň takto to vnímám já. Meteoradar sice pro detailní předpověď počasí využijete jen v Česku, avšak pokud se chystáte užít si sněhu v tuzemsku, nebude to pro vás žádný problém. Myslím si, že někteří z vás už určitě v telefonu aplikaci Meteoradar mají, jelikož se jedná o první aplikaci (po nativní aplikaci Počasí od Applu), která vám vyskočí po zadání slova „Počasí“ do vyhledávacího pole v App Storu. A první místo zde má Meteoradar naprosto zaslouženě.

Najít

Velmi užitečná vám může být také nativní aplikace Najít. Na sjezdovkách je často velmi těžké identifikovat vašeho kamaráda, či kohokoliv jiného, s kým jste se na hory vydali. Abyste měli vždy přehled nad tím, kde se „účastníci zájezdu“ nachází, tak si před dovolenou společně sdílejte své polohy v rámci aplikace Najít. Aplikace Najít vám poté přesně zobrazí, kde se právě vaši blízcí nachází a následně se můžete domluvit, kde se všichni sejdete. Aplikace je k dispozici i pro Apple Watch. Aplikace Najít je součástí vašeho iPhonu.