Nejlepší aplikace na míchání silvestrovských koktejlů

Rok s rokem se nám opět sešel a před námi již jen stojí oslavení vstupu nového roku. Se Silvestrem a Novým rokem je úzce spojena konzumace alkoholu a míchání těch nejrůznějších koktejlů. Abychom však naše blízké svými specialitami nepřiotrávili, rozhodně nebude na škodu, pokud se budeme držet osvědčených receptů. Právě s těmi nám mohou pomoci ty nejrůznější aplikace, kterým se dnes podíváme na zub.

Aplikace Cocktail Flow – Drink Recipes je dle mého názoru absolutně nejlepší asistentem ve tvorbě těch nejrůznějších koktejlů, který vás toho může mnoho přiučit. Tato appka taktéž zobrazuje tématické koktejly, což znamená, že se zde dokonce nachází výběr těch nejlepší receptů, které jsou speciálně vhodné pro oslavy Nového roku. S pomocí Cocktail Flow – Drink Recipes se pro vás navíc stane samotné nakupování potřebných ingrediencí daleko snazší. Jednoduše si vytyčíte, jaké koktejly máte v plánu dělat a podle toho již jen nakoupíte příslušné ingredience. Někdy se však může stát, že na nákup se zkrátka zapomene, chuť na koktejl je velká a vy si nevíte rady. I s tímto vám může spolehlivě pomoci aplikace Cocktail Flow – Drink Recipes. Té totiž řeknete, co za ingredience doma máte a appka vám nabídne recepty koktejů, do kterých se můžete pustit.

Aplikace Cocktails For Real Bartender si již dává vyšší cíle a jejím úkolem je z vás udělat profesionálního barmana. V této appce totiž naleznete více než 400 jednotlivých koktejlů, které jsou rozděleny do patnácti kategorií. I Cocktails For Real Bartender vás dokáže kompletně provést postupem míchání koktejlů, nabídne vám možnosti na základě ingrediencí, které máte doma a nabízí spoustu dalších vychytávek. Chcete si například vybrat, jakou barvu má mít výsledný koktejl a podle toho až volit recept? I tohle vám tato aplikace umožní a o možnosti náhodného koktejlu se samozřejmě nemusíme vůbec bavit.

8,500+ Drink Recipes se v principu od dvou výše zmiňovaných aplikací zásadně neliší a dovolím si říci, že se jedná o stejnou aplikaci v jiném kabátě. I s touto aplikací si můžete prohlédnout ty nejrůznější koktejly s postupem, můžete zadat ingredience, které máte doma a taktéž jsou zde koktejly patřičně rozděleny. Dělení do kategorií probíhá na základě základní složky daných koktejlů, díky čemuž mezi nimi máte perfektní přehled. Ačkoliv se mi design tohoto programu až natolik nezamlouvá, s appkou se mi pracovalo velice dobře a mohu ji jen doporučit.

Závěr

Všechny tři výše uvedené aplikace se dají považovat za kvalitní a vysoce spolehlivé. Již je jen na vás, abyste si z nich vybrali a zkusili dle nich koktejly připravit. Jejich funkce jsou velice podobné a všechny nabízí dá se říci to samé, díky čemuž není žádná z nich v nějaké extrémní výhodě. Jak již bylo zmíněno, hlavní rozdíly se nacházejí pouze v designem. Dejte nám do komentářů vědět, jaká z těchto aplikací je vaším favoritem. A nezapomeňte, že konzumace alkoholu je povolena až od osmnácti let a rozhodně byste to s ním neměli přehánět.