Nejlepší alkoholové kalkulačky pro iPhone

Chystáte se na poslední den roku vyrazit do ulic pořádně se pobavit a to ideálně s lahví alkoholu v ruce? Pak pro vás máme skutečně užitečný článek, který by vám mohl zajistit na večer zábavu s přáteli, potažmo vám zítra ráno prozradit, jak na tom vlastně jste. Podíváme se totiž na pár alkoholových kalkulaček, díky kterém si budete moci udělat alespoň elementární přehled o tom, jak na vás alkohol působí.

První aplikace, na kterou se v tomto článku podíváme, dokonce pochází z našich krajin a nese název Alkometr – alkohol tester. Tato aplikace nabízí perfektní a naprosto jednoduché uživatelské prostředí, ve kterém se rozhodně nikdo z vás neztratí. Jelikož Alkometr – alkohol tester pochází od českého vývojáře, najdeme v něm především alkohol a drinky, které jsou typické pro naši zem. Při jeho zapnutí vám jednoduše postačí vybrat vaše pohlaví a zadat vaši váhu, čas začátku pití alkoholu a čas konce. Následně již jen vyberete nápoje, které jste v daném časovém rozpětí vypili a klepnete na zelené tlačítko Spočítat. Aplikace vám poté vygeneruje přehledný graf, který zobrazuje klesající hladinu alkoholu v krvi a vy tak získáte přehled o tom, kdy zhruba budete od alkoholu zcela očištěni.

Alkulačka je velice podobná výše zmiňovanému Alkometru a dokonce taktéž pochází od českého vývojáře. Funkcionalita Alkulačky se však zásadně neliší. Hlavní rozdíl je však v jakémsi přístupu k zadávání hodnot. Zatímco u Alkometru jsme zkrátka navolili všechny nápoje, které jsme v daném časovém rozpětí vypili, u Alkulačky na to jdeme trošku jinak. Zde totiž k jednotlivým hodinám přiřazujete nápoje a jejich množství, díky čemuž máte ve výsledku daleko lepší data a osobně bych řekl, že se tímto aplikace stává možná i přesnější. Její chybou však je, že není zcela optimalizovaná pro iPhony X a novější a její animace jsou zasekané.

Poslední aplikace, kterou si pro měření hladiny alkoholu v krvi uvedeme, je Smart Alcohol Test. I v této aplikaci nejprve vyplníte vaše pohlaví, váhu a výšku, avšak změna nastává v dalším kroku. Zde totiž dochází k výběru země, a to z jednoho prostého důvodu. V některých státech je zákonem povolená hranice, se kterou i tak může řidič usednout za volant. Jelikož v Česku máme nulovou toleranci, nás se tohle vlastně vůbec netýká. Dále stačí již jen do aplikace zadat všechny alkoholické nápoje, které jste například za daný večer vypili. V dalším kroku totiž již jen vyberete časové rozpětí a vaši volbu potvrdíte. Díky tomu vám Smart Alcohol Test následně vygeneruje příslušný graf a dá vám vědět o potencionálně možné hladině alkoholu ve vaší krvi.

Mějte však na paměti staré přísloví: „Všeho s mírou“ a raději to s alkoholem nepřehánějte. V období Vánoc je však vyhnutí se alkoholu skutečně složité, avšak pamatujte, že pod jeho vlivem byste v žádném případě neměli usedávat za volant. Tím byste mohli ohrozit nejen sebe, ale všechny účastníky provozu.