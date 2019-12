Jak fotit na smartphone ohňostroj

Rok nám uběhl jako voda a před námi již stojí posledních pár hodin do jeho konce. Jakmile odbijí zvony půlnoc, na obloze se tradičně objeví ten největší ohňostroj, který za celý rok vůbec můžeme vidět. Světla Vánoc jsou ve svém směru velice krásná a kouzelná a rozhodně mezi ně můžeme i právě zmiňovaný novoroční ohňostroj.

Jak mnozí z vás ví, tento ohňostroj není vůbec jednoduché zachytit ani s pomocí klasického fotoaparátu, avšak pokud se vám to povede, snímky rozhodně stojí za to. Jak si však v tomto stojí jablečný telefon? I pomocí něj jde totiž vytvořit krásné fotografie novoročního ohňostroje, ale budete se muset držet pár pravidel. Pojďme se tedy společně podívat na to, jak takový ohňostroj spolehlivě vyfotit.

Bez stativu to nepůjde

Klasická trojnožka, neboli stativ, je při focení zmiňovaného ohňostroje naprosto klíčovou záležitostí a bez ní to zkrátka nepůjde. Jelikož se chystáte zachytit něco na naprosto tmavé obloze, váš iPhone se musí nacházet v absolutním klidu. Byť jen jediný pohyb dokáže naprosto zničit požitek z výsledné fotografie a může ji tak kompletně znehodnotit. Pokud však stativ nemáte, můžete i tak vsadit na své zkušenosti a při focení telefon o něco stabilního opřít. Další možností je, že se sami pořádně o něco zapřete a při focení zůstanete v naprostém klidu. Taktéž byste měli dbát na to, abyste fotili z co možná nejlepší pozice. Z tohoto důvodu byste si měli najít místo s co možná nejmenším světelným znečištěním, které by mohlo vaše fotografie zničit podobně jako níže zmiňovaný blesk.

Stěžejní nastavení fotoaparátu

Spousta lidí při focení ohňostroje udělá zásadní chybu ještě před tím, než se vůbec pokusí pořídit první fotografii. Pokud chcete zachytit skutečně kvalitní snímek, rozhodně byste si měli zcela vypnout blesk. Ten totiž slouží pro osvětlení blízkých předmětů a pokud jej aktivujete při focení noční oblohy, akorát vám nesmyslně zesvětlí strany fotografie. Dalším důležitým prvkem pro dokonalý snímek ohňostroje je, abyste při samotném focení vůbec nepožívali digitální zoom. Ten totiž dokáže pouze snížit kvalitu výsledného snímku.

Další funkce, kterou byste měli vypnout, je HDR. High Dynamic Range při focení totiž funguje tak, že vyfotí několik snímků s různým nastavením expozice (od nejtmavší po nejsvětlejší), z čeho následně vytvoří jednu fotografii. To se vám může hodit například při focení krajiny, avšak rozhodně byste tuto funkci neměli používat na pohybující se objekty. Někteří lidé se však HDR při focení ohňostrojů zastávají a nedají na něj dopustit, avšak podle mého se jedná o zcela zbytečnou funkci, která stojí za snížením kvality snímku a navíc prodlužuje čas potřebný na vyfocení jedné fotografie.

Uzamčení expozice

Jakmile máte telefon na stativu, vypnutý blesk a funkci HDR, nezbývá vám nic jiného, než čekat na počátek ohňostroje. V momentě, kdy to celé začne, musíte rychle zaostřit na dané místo na obloze, čeho dosáhnete klepnutím. Klíčové však v tomto momentě je, abyste takzvaně uzamkli expozici. Toho dosáhnete delším podržením prstu na daném místě do doby, než se vám v horní části displeje nezobrazí AE/AF VYPNUTO. Od tohoto momentu vám již jen stačí mačkat samotnou spoušť. Vždy je totiž rozhodně lepší, abyste měli více snímků, ze kterých si můžete vybírat, než abyste jich vyfotili málo a případně neměli ani jednu fotografii použitelnou.

Závěr

Závěrem již stačí pouze zmínit pár pravidel, které jsou taktéž pro focení ohňostroje velice důležitá. Pochopitelně nebudete schopni si perfektně nafotit novoroční ohňostroj, pokud na vašem telefonu nebudete mít dostatek místa. Jak totiž bylo zmíněno výše, vždy je lepší vyfotit více snímků, což však může v případě moderních telefonů zabrat vskutku spoustu místa. Jelikož se taktéž jedná o focení telefonem, nikdy byste od výsledku neměli čekat nic extra.