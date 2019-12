Co chceme v MacOS 10.16

Osobně používám Mac OS X, tedy nyní MacOS od verze 10.4 Tiger, která vyšla před 12 lety. Odpovědět na to, co bych si od nové verze operačního systému od Applu přál je pro mě trochu složité. Kdyby bylo něco, co mi na MacOS významně chybí, už bych jej dávno nepoužíval. Vše, co bych si přál jsou tedy sice věci, které by mě potěšili, ale na druhou stranu je nepotřebuji. Mám pocit, že Mac OS X 10.6 snow leopard stejně hned tak něco nepřekoná a rok co rok se sice setkáváme s novým operačním systémem od Applu, který však přináší tak málo novinek, že je ani nedokáži v běžné praxi postřehnout a začít plně využívat.

Chtěl bych, aby Apple v případě MacOS 10.16 zvolil jednu z dvou možností, a to buď systém přestat vydávat každý rok a raději na něm pár let pracovat nebo, abychom se naopak dočkali zcela nového systému, který bude v něčem, především pak v jednoduchosti a vzhledu inovativní. Je pravda, že klasický MacOS vyhovuje zřejmě každému, kdo má Mac, ovšem když se na to podíváme zpětně, za posledních 15 let se toho u něj příliš nezměnilo. Vývoj počítačů však oproti tomu urazil extémní cestu a nové počítače v současné době mají zcela jiný výkon než ty, které jsme používali v případě prvních operačních systémů s označením Mac OS X.

Sám si netroufám říci, jakou cestou by se měl Apple vybrat, ale pomalu mi připadá, že MacOS je pořád to stejné dokola. Bylo by možná super udělat Widgety přímo na ploše, stejně jako to nyní má iPad. Potěšilo by mě mít možnost dělat základní úpravy a na svém telefonu přímo na Macu a využívat Mac pro ovládání některých funkcí na iPadu nebo iPhone. Vše jsou to však věci, které mnohem víc než funkčně, musí Apple přivést na světlo světa v podobě designu. Jakmile dokáže navrhnout věci tak, aby nám usnadnili život, aby vypadali dobře, přehledně a jednoduše, pak věřím, že je lidé začnou mnohem víc používat.

Asi bych chtěl trošku víc toho, co jsme viděli v Minority Report, kdy skutečně stačilo „hodit“ něco z displeje tabletu na displej počítače a okamžitě se to na počítači zobrazilo. AirDrop je sice zajímavou možností přesunu dat, ale stále není tak jednoduchý, a tak intuitivní, jak bych si osobně představoval. Zdá se mi zkrátka, že současný systém MacOS nedokáže zcela využít hardware a potenciál výkonu nejnovějších Maců. Je sice pravda, že o to se dokáží postarat náročně aplikace a programy, ale ruku na srdce, většina běžných uživatelů takové aplikace nepoužívá. Bylo by vážně super, kdyby nové technologie, nový hardware, a především pak neskutečný výkon, který oproti patnáct let starým Macům nyní máme na stolech, dokázal využít operační systém lépe, než tomu bylo před těmi patnácti lety.

Přeju si tedy, aby Apple přišel s něčím, kde ocením i v systému, že mám nejnovější Mac a mohu díky němu dělat něco, co jsem doposud nemohl. Je to navíc podle mě jediná cesta, jak lidi donutit víc a víc kupovat počítače od Applu. Většina uživatelů totiž dělá skutečně jen běžné kancelářské věci a k těm rozhodně nepotřebuje každý rok, dva ani tři, nový počítač. Kdyby lidé dokázali ocenit i v těchto běžných věcech výkon svého Macu, pak by se jistě našlo více těch, co by rádi aktualizovali.