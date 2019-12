Nejlepší hry na Mac, které byste si měli přes svátky zahrát

Ač jsou Vánoce posvátnou událostí, kterou máme trávit se svou nejbližší rodinou a přáteli, občas člověk dostane chuť na nějakou tu pořádnou hru, jež si může zahrát zatímco vymetá talíř s cukrovím a popíjí svařené víno. Konec konců, podobné touze jsme po Štědrovečerní večeři, či na 1. svátek vánoční, taktéž vystaveni, a tak tyto útrapy plně chápeme. Proto jsme si pro vás připravili seznam nejlepších titulů na Mac, kterými si můžete ukrátit čas a na krátkou dobu se ponořit do virtuálního světa. Jen vás předem upozorňujeme, že neneseme následky za propařené Vánoce a desítky hodin, které ve zmíněných hrách utopíte. Pokud jste však s tímto rizikem srozuměni, není třeba příliš otálet.

Layers of Fear

Máte-li pro strach uděláno a chcete si vánoční čas proložit i něčím, co vám způsobí nekonečné noční můry, hororová adventura Layers of Fear je dobrou volbou. Vžijete se totiž do šíleného umělce, který blouzní, poddává se svým halucinacím a postupně propadá do temnoty, zatímco se potuluje po svém obrovském sídle a vidí věci, jenž si za rámeček nejspíše nedá. Nechybí tajuplná atmosféra, průzkum okolního prostředí, možnost interagovat s předměty a pochopitelně propracované lekací scény, díky nimž vám bleskurychle vytráví. Pokud si tedy chcete udělat výlet do tohoto roztodivného světa, zamiřte do obchodu a hru si za 499 korun pořiďte. Postačí vám k tomu macOS X 10.10, Intel Core i5 o taktu 2.3Ghz a grafická karta Intel HD6100 s kapacitou 1GB.

Life is Strange

Dejme si na chvíli pauzu od krvavých hororů a pojďme se podívat na hru, která je stejně zvláštní a nečekaná jako život sám. Life is Strange nabízí zákulisní pohled do života mladé studenty Max Claufield, která při kritické situaci zjistí, že dokáže ovládat čas. Okolo této schopnosti se točí valná většina hry a pamatujte na to, že každé vaše rozhodnutí bude mít následky. Kromě originální vizuální stránky, vynikajícího hudebního doprovodu a příběhu, který vás mnohdy dožene k slzám, hra nabízí právě možnost ovlivnit děj. Ten se bude odvíjet čistě na základě vašich akcí. Hra je navíc rozdělena do 5 epizod, tudíž si můžete příběh dávkovat a užívat si ho postupně. Pokud bychom měli doporučit hru, která vám změní celkový náhled na život a donutí vás přehodnotit vaše dosavadní jednání, rozhodně bychom zvolili Life is Strange. Na Mac App Storu hru navíc seženete za pouhých 449 korun. K plynulému hraní vám postačí macOS X 10.11, dvoujádrový Intel o taktu GHz, 8GB RAM a grafická karta o kapacitě 512MB.

Mad Max

Postapokalyptického řádění není o Vánocích nikdy dost. Herní adaptace filmové série Mad Max toto tvrzení vzala až příliš doslova a přišla s bezútěšným a nekompromisním, pustým světem, kde se prohánějí leda tak bandité v čtyřkolových monstrech. Nechybí řvoucí motory, prohánění se pustinou ve své vytuněné mašině a líté boje s nepřáteli, kde můžete zužitkovat svůj rozsáhlý arzenál zbraní. Mad Max staví výhradně na RPG prvcích, tudíž vám hra vydrží hezkých pár desítek hodin a pokud se rozhodnete prozkoumat většinu světa, vyšplhá se herní doba nad 100 hodin. Vše doplňuje povedená vizuální stránka, odpovídající hudební doprovod, který vám rozproudí krev v žilách, a neukojitelná touha obrátit každé zrníčko písku v poušti. Pokud tedy neodoláte kvalitním RPG a rádi chodíte spát se železnou tyčí v ruce, zamiřte do obchodu a hru si za 449 korun pořiďte. Postačí vám k tomu macOS 10.11.6, Intel Core i5 o taktu 3.2Ghz a standardní grafická karta s 2GB VRAM.

Portal 2

Kdo by neznal tuto kultovní logickou sérii od Valve, která k nelibosti všech fanoušků skončila v roce 2011 druhým dílem. V Portalu vás nečeká nic jiného než průzkum věděckého komplexu Aperture, na který dohlíží umělá inteligence GLaDOS, jež vládne tvrdou a nekompromisní rukou. Mermomocí chce pokračovat v testování a je jen na vás, abyste tomu učinili přítrž a pomocí řešení logických hádanek se se svým Gravity Gunem dostali až k jádru. Portal pěkně provětrá a otestuje vaše mozkové závity, tudíž se připravte minimálně na několik notně frustrujících hodin, kdy se pravděpodobně nevyhnete hledání návodu na YouTube či Google. V každém případě se jedná o vynikající způsob jak potrénovat mysl a zároveň si pohrát s fyzikou, která je ve hře na prvotřídní úrovni. Neváhejte tedy zamířit na Steam a hru si za 8.19 eur, tedy v přepočtu 216 korun, pořídit. Ke hraní vám postačí macOS X 10.6.7, Intel Core Duo o taktu 2GHz, 2GB RAM a integrovaná grafika.

Overlord II

Pokud jste někdy měli chuť ovládat skupinku skřetů, kteří na váš příkaz rabují a vraždí co se dá, díky hře Overlord II se vám tato touha nejspíše splní. Tato adventura říznutá RPG prvky vás zavede do prosperujícího světa, kde dobro zvítězilo nad zlem, obyvatelé si žijí idylickým způsobem života a vše je v pořádku. Tedy až do chvíle, než se vzbudí obávaný pán zla temnoty – Overlord. Právě do jeho role se vžijete a budete si postupně budovat impérium, podmaňovat území a vraždit vše, co vám přijde do cesty. Špinavou práci za vás budě odvádět vaše armáda skřetů, které si můžete postupně vylepšovat, ochočovat si při své ničivé výpravě další druhy a následně je zužitkovat v boji. Herní svět sice není příliš rozlehlý a otevřený, ale to vše plně vynahrazuje rozmanitým prostředím a především možnostmi, které vám hra nabízí. Na Steamu hru navíc pořídíte za pouhých 2.49 dolarů, tudíž se jedná o vynikající vánoční kratochvíli. Ani vaše mašina se nezapotí, hra si vystačí s macOS X 10.9, dvoujádrovým procesorem o 2GHz a základní grafickou kartou.

Diablo III

Kvalitních hack’n’slash her je jablečný systém pomálu a většina z nich se inspiruje u svého staršího sourozence, jímž je právě Diablo. Třetí díl sice vyšel již před několika lety, ale pořád se jedná o skvělou zábavu, která vás donutí ve hře utopit stovky, ne-li tisíce hodin. Vaším jediným cílem bude masakrovat hordy nepřátel, koupat se v krvavé lázni a snažit se postupně projít celým herním světem, který je i přes svou lineárnost nanejvýš dynamický a proměnlivý. Nechybí možnost vylepšovat si svého hrdinu, vybrat si z několika povolání a díky propracovaným RPG prvkům si přizpůsobit postavu k obrazu svému. Hra se sice po čase stane mírně repetitivní, ale i tak nabízí jedinečný zážitek, který se povedl zprostředkovat pouze Blizzardu. Pokud si tedy chcete po vánočním přejídání odpočinout u hry, která je temná a nekompromisní, Diablo III je skvělou volbou. Navštivte tedy Battlenet a hru si za 19.99 dolarů pořiďte. Zahrajete si již s macOS X 10.6.8, Intel Core 2 Duo, 2GB RAM a grafickou kartou NVIDIA GeForce 8600M GT či ATI Radeon HD 2600.

Observer

Pozoruhodná kyberpunková adventura Observer, která zaútočila na naše operační systémy před několika měsíci, přišla jako blesk z čistého nebe. Shodou okolností za ni totiž stojí stejní vývojáři jako za vynikajícím Layers of Fear, o němž jsme se již zmiňovali. Tentokrát se ale podíváte do futuristického světa, kde nic jako soukromí a integrita neeexistuje, a kybernetičtí zločinci kradou uživatelům data přímo z jejich hlavy. Vžijete se do detektiva Daniela Lazarskiho, který pracuje u korporace Chiron a dokáže se nabourat lidem do vzpomínek, myšlenek i snů. Vaším cílem bude pátrat po svém synovi, který zmizel v polském městě Krakov a byl naposledy viděn v jednom z místních slumů. Hra se výrazně inspiruje u Blade Runnera, tudíž nechybí hologramy, přetechnizované prostředí a nekonečný proud neonů, které na vás svítí téměř odevšad. Pokud se tedy poohlížíte po hře s kvalitním příběhem, jež dokáže překvapit a liší se od konkurence, Observer je sázkou na jistotu. Na Steamu hru pořídíte již za 29.99 dolarů a k plynulému hraní vám postačí macOS X 10.12.6, čtyřjádrový procesor o taktu 3GHz a grafická karta s operační pamětí 2GB.

Dota 2

Patříte-li spíše mezi příznivce online her a singleplayeru se vyhýbáte jako čert kříži, jistě jste již narazili na matičku všech MOBA her, Dotu 2. Na rozdíl od svých následovníků si hra stále udržuje aktivní komunitu, profesionální esport scénu a především nekončící pravidelnou dávku obsahu, kterým Valve tento počin zásobuje. Samotný koncept hry je poměrně jednoduchý na pochopení, jediným vaším cílem je zvolit si postavu z plejády hrdinů, z nichž každý má svou vlastní sadu unikátních schopností, a pustit se do boje proti soupeřovu týmu. Cílem je zničit jeho obranné věže a poté samotnou základnu, což se sice zdá jako jednoduchý úkol, avšak k výhře budete kromě perfektních znalostí mechanismů potřebovat také strategii a taktiku, pomocí níž nepřítele přelstíte. Pár hodin potrvá, než se hru naučíte, ale o Vánocích je konec konců času dost. Neváhejte tedy zamířit na Steam a hru si zdarma stáhnout. Váš hardware příliš protěžovat nebude, zahrajete si již s macOS X 10.9, dvoujádrovým procesorem o 1.8GHz a grafickou kartou NVIDIA 320M či Radeon HD 2400.

Deus Ex: Mankind Divided

Libujete si v kyberpunkové atmosféře a nedáte dopustit na starou dobrou Prahu? V tom případě není co řešit. Deus Ex: Mankind Divided totiž úspěšně navazuje na svého staršího bratříčka a nabízí o poznání více možností a především rozmanitější lokace. Nechybí perfektní grafická stránka, vize nedaleké a čím dál tím reálnější budoucnosti, spousta RPG prvků a především příběhová kampaň, z níž vám zamrazí. Jak jsme již nastínili na začátku, ve hře se při své cestě podíváte také do Prahy, tudíž se můžete těšit na občasný český dabing, známé památky i kombinaci staré a moderní architektury. Pokud si tedy chcete přes svátky zahrát něco, co se vymyká standardům a nabízí zákulisní pohled do světa, který nás téměř nevyhnutelně čeká, doporučujeme dát hře šanci. Zamiřte na Steam a titul si za 29.99 eur pořiďte. Ke hraní vám postačí macOS X 10.13.1, Intel Core i5 3GHz, 8GB RAM a grafická karta AMD R9 M290 o kapacitě 2GB VRAM.

Rise of the Tomb Raider

Kdo by neznal legendární a nebojácnou Laru Croft, která se hrdinsky pouští do každého dobrodružství a občas, tedy téměř pokaždé, narazí na nějaký ten zádrhel v podobě artefaktu, jehož se chtějí zmocnit i zločinci. Kromě vynikajících adventurních prvků a hádanek Rise of the Tomb Raider nabízí také možnost vylepšovat si vybavení, prozkoumávat rozsáhlý herní svět, poměřovat síly s nepřáteli a nebo se kochat detailně zpracovaným prostředím. Pokud si tedy chcete udělat během svátků menší výlet, na nějž pravděpodobně do konce života nezapomenete, tato hra vám to umožní. Hru pořídíte na Steamu již za 49.99 eur a zahrajete si již s macOS X 10.13.4, Intel Core i5 2.3GHz, 8GB RAM a NVIDIA 680MX či AMD R9 M290 o kapacitě 2GB VRAM.