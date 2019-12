Nejlepší hry na iPhone, které byste si měli přes svátky zahrát

Vánoce jsou skoro tu, vzduchem se line vůně vánočního cukroví, v televizi běží další česká pohádka a dárky pod stromečkem jsou již dávno rozbalené. Co teď, říkáte si? Rodině jste se věnovali až nadmíru, formality máte za sebou a Štědrý den jste úspěšně zakončili. V tomto případě je ideální sáhnout po svém iPhonu, popadnout talíř plný nějakých pochutin a pustit se do hraní her, které jste za ten nabitý rok prošvihli. Nemusíte se však bát, že budete jen beznadějně procházet nabídku v App Storu a váhat, do čeho se pustit. Připravili jsme vám totiž seznam těch nejlepších a nejkvalitnějších titulů, které si můžete na svém jablečném telefonu zahrát. Máte po ruce cokoliv, co se dá konzumovat a jste pohodlně usazeni? Výborně, v tom případě začněme.

Old School Runescape

Pusťme se do něčeho mírně netradičního, a to hry Runescape, která se stala kultovní ikonou všech MMORPG na trhu a vydobyla si pozici v žebříčku nejhranějších online her. Konec konců, ač se jedná o stařičkou a poměrně archaickou záležitost, svou kvalitou a možnostmi hravě předčí i nejmodernější tituly. Celá hra totiž funguje na principu sandboxu, tudíž je naprosto na vás, zda se pustíte do propracovaného příběhu, rozdáte si to se soupeři v klanových válkách, nebo budete raději sbírat kytičky a pracovat na alchymii. Runescape nabízí něco pro každého a garantujeme vám, že vstup do hry je jen na vlastní nebezpečí. Hrozí totiž, že jí naprosto propadnete a zbytek Vánoc strávíte vylepšováním svého hrdiny. Pokud však nedáte dopustit na MMORPG a nic z nových, často neoriginálních a obyčejných titulů vás nezaujalo, Runescape je sázka na jistotu. Ovládání na mobilním zařízení je navíc intuitivní a díky izometrickému pohledu i poměrně přirozené.

Dead Cells

Pokud přece jen pokukujete spíš po nějakých modernějších titulech a nevadí vám plošinovky, Dead Cells by vás mohlo oslovit. V této hříčce, notně inspirované u temného Dark Souls, si totiž budete šlapat cestu skrz hordy nepřátel a topit se v jejich krvi. Hra vám svou obtížností nic nedaruje a bude na vás posílat jedno monstrum za druhým. Nechybí propracovaný soubojový systém, procedurálně generované úrovně a temná atmosféra, díky níž telefon jen tak z ruky neodložíte. Na App Storu hru pořídíte jen za 129 korun.

Bastion

Abychom nehýřili jen negativitou a pesimismem, máme pro vás něco o poznání veselejšího a příjemnějšího. Ve akčním, avšak malebném RPG Bstion se podíváte do roztodivného světa, kde na vás čeká epický příběh, vynikající hudební doprovod a záchrana přeživších, kteří se snaží z idylického, ale temnotou sužovaného světa uprchnout. Na své cestě si samozřejmě budete moci vylepšovat své zbraně, schopnosti, poslouchat vypravěče a podnikat nejrůznější výpravy po plovoucích ostrovech, z nichž každý nabídne zcela unikátní zážitek. Pokud se tedy chcete nechat unést nádhernou audiovizuální stránkou, Bastion je trefa do černého. Neváhejte tedy a zamiřte do App Storu, kde si můžete hru zdarma stáhnout.

Mario Kart Tour

Kdo by nemiloval tohoto italského instalatéra a jeho věrného přítele Luigiho. Mario zkrátka nikdy zklame, a totéž platí i o nové závodní hře Mario Kart Tour, kde se zhostíme jedné z postav, které v univerzu figurují, a porovnáme síly s ostatními závodníky. Nechybí různorodé lokace, roztomilý vizuál, pravidelná dávka nového obsahu a speciální úrovně jako je například Tokio, Paříž nebo Londýn. Není divu, že si hru stáhlo již přes 127 milionů hráčů. Titul má zkrátka co nabídnout a momentálně se jedná o jednu z nejzábavnějších her, které si můžete na svém iPhonu vychutnat. Tak hurá do App Storu a dejte italského instalatérovi šanci.

Banner Saga

Jednou za čas je chuť i na něco taktičtějšího, kde musíte uvažovat nad každým svým krokem a důkladně uvažovat nad tím, kterým směrem se vydáte. Přesně to je premisa adventury Banner Saga, která funguje na bázi tahového systému. Místo jednoho hrdiny jich totiž ovládáte až 6 a je jen na vás, jaké postavy si zvolíte a jak je rozmístíte. Nechybí propracované dialogy, které se rychle mohou zvrtnout v lítý boj, temný a nekompromisní svět, rozlehlé plochy určené k průzkumu a spousta možností, jak se ve hře vypracovat. Vše je navíc založeno na vikingské a skandinávské mytologii, tudíž pokud dáváte přednost chladnému severu a naše zimy v mírném pásu vám nestačí, Banner Saga je skvělou volbou. Zamiřte tedy do App Storu a za 249 korun si kupte jednosměrnou jízdenku na daleký sever.

Sky: Children of Light

Milých a mírumilovných her není nikdy dost, tudíž pokud zrovna pokukujete po něčem, kde se zrovna neprolívají hektolitry krve a za zády vám nestojí gigantická monstra, Sky: Children of Light by mohlo být rozumnou volbou. Tato hříčka od vývojářů z legendárního thatgamecompany, kteří shodou okolností stojí také za vynikajícím Journey, vás zavede do nádherného světa se 7 královstvími, z nichž každé vypráví část příběhu. Atmosféru jen podtrhává vynikající hudební doprovod a kombinace barev, z nichž vás bude přecházet zrak. Máte-li tedy pro podobné tituly slabost, zamiřte na App Store a hru si stáhněte.

The Mosaic

Klidných a optimistických hříček bylo dost. Nyní je čas na pořádnou depresivní atmosféru, která vám nedá spát a postaví vás před strasti a útrapy všedního života, jimiž si bude procházet i hlavní hrdiny hry The Mosaic. Rozdíl je v tom, že jeho život je stále monotónnější, obyčejnější a prázdnější, což dostatečně reprezentuje samotná grafická stránka. V ní se mísí kombinace černé, šedé a bílé, což navozuje nepříjemné dojmy a temnou atmosféru. Celá hra se nese v poměrně surrealistickém duchu a bude jen na vás, jak si s okolnostmi poradíte. Nebudete vám prozrazovat více a rovnou vás odkážeme na App Store. Je však nutné zmínit, že je hra k dispozici pouze v předplatném Apple Arcade, které stojí přívětivých 4.99 dolarů na měsíc.

Inside

Když už se vezeme na té negativní vlně, neměli bychom pominout ani kultovní hříčku z dílny studia Playdead – Inside. Tato nenápadná adventura vás zavede do temného světa nelidských příšer, které si zotročily lidskou rasu a nechávají ji žít v iluzi. Kromě vynikajícího a propracovaného příběhu s filozofickým přesahem hra nabízí i atmosférickou vizuální stránku, hudební doprovod, z něhož vám zamrazí a intuitivní ovládání i logické hádanky. Pokud si tedy potrpíte na depresivní alegorii reálného života, zamiřte na App Store a hru si zdarma stáhněte.

Call of Duty Mobile

Pokud nedáte dopustit na kvalitní FPS hry, zejména tedy ve více hráčích, nová střílečka Call of Duty Mobile vás jistě potěší. Kromě starých známých map ze série totiž přináší také nové herní módy, včetně legendárních zombie, komplexní hratelnost a získávání nového vybavení. Díky tomu vám tento počin hezkých pár desítek a stovek hodin vydrží, což je na mobilní hru více než úctyhodné. Ve hře navíc nefigurují ve velké míře ani mikrotransakce a vše se dá získat pouhým hraním. Máte-li tedy pro strach uděláno, jste fanoušky Call of Duty a nebojíte se, že vám dají ostatní hráči na frak, zamiřte na App Store a hru si stáhněte.

Shadowgun Legends

Kdo by neznal tuto mobilní klasiku, za níž dokonce stojí čeští vývojáři z Madfinger Games. Shadowgun Legends je jedno z mála kvalitních MMORPG, které lze na App Store najít a obejde se bez nepříjemných mikrotransakcí. Hra kromě futuristického prostředí, které se notně inspirovalo například u konzolového Destiny, nabízí nepřeberné množství úkolů a možnost setkávat se s ostatními hráči, účastnit se lítých PVP bitev, a nebo si užít rozsáhlou kampaň. Na výběr máte až z 600 rozmanitých zbraní, což je už pořádný arzenál. Nechybí skvělý hudební doprovod, perfektní vizuální stránka a hodiny zábavy, které můžete strávit v podstatě jakoukoliv činností. Máte-li tedy pár set hodin k dobru, chuť utopit svůj drahocenný vánoční klid ve hře a odhodlanost stát se jedněmi z nejlepších, doporučujeme navštívit App Store a hru si neprodleně stáhnout.