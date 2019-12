Veselé Vánoce! Svůj vánoční dáreček od LsA najdete přímo zde

Je jedno, jestli máte pět, třicet, anebo šedesát let. Vánoce bezesporu patří mezi jeden z nejkrásnějších dnů celého roku. Vánoce nejsou jen o dárcích, ale samozřejmě také o čase stráveném společně s rodinou u jednoho stolu. Tímto článkem bych vám chtěl jednak popřát co možná nejhezčí prožití Vánoc a vánočních svátků, společně s perfektním vstupem do nového roku. Za celou redakci bych vám dále tímto chtěl poděkovat za celoroční přízeň, věrnost a hlavně také pokoření magického milníku v podobě 1 miliónu UIP za jediný měsíc. Na další čísla za letošní rok si ještě budete muset počkat, jelikož jim bude věnován samostatný článek, avšak už nyní bychom vám rádi předali vánoční dáreček, který si každý jeden z našich čtenářů zaslouží. Jedná se o program MacX Video Converter Pro, který pro vás máme zcela zdarma.

Společně se společností Digiarty jsme si pro všechny naše čtenáře připravili soutěž o čtyři $25 dárkové poukazy na Amazon a navíc plnou verzi programu MacX Video Converter Pro. Vše, co musíte pro získání dárkových poukazů na Amazon a pro získání licence zdarma udělat, je přejít na tuto webovou stránku. Zde už se můžete zapojit do soutěže o dárkové poukazy, a zároveň si můžete nechat zaslat plnou verzi MacX Video Converter Pro zadáním vaší e-mailové adresy do příslušného pole (viz obrázek níže). Na tu vám poté dojde licenční kód, který můžete využít pro aktivaci plné verze programu MacX Video Converter Pro, jenž vás běžně vyjde na $59.95. Jak už může být z názvu zřejmé, jedná se o program, který se zabývá prací s videem. Díky MacX Video Converter Pro můžete jednoduše konvertovat videa do všemožných formátů, avšak to není zdaleka všechno. Mezi další skvělé funkce tohoto programu patří také skvěle zpracovaný editor, funkce pro nahrávání videa, možnost vytvoření krásné prezentace a další. Kompletní recenzi programu MacX Video Converter Pro si můžete zobrazit kliknutím na tento odkaz. Plná verze programu je v rámci akce k dispozici jak pro macOS, tak pro Windows.

Doufáme, že vás tento dárek potěšil a nyní už si užijte co možná nejkrásnější Vánoce ve vašem rodinném kruhu. Nezapomeňte si pořádně odpočinout a zrelaxovat, abyste po novém roce měli opět dostatek sil na to číst náš magazín! Samozřejmě se nemusíte bát, že bychom vás i skrze vánoční svátky nezásobovali články. Těch vyjde opět více než dost a budeme se v nich zabývat především věcmi, na které nemají uživatelé během roku moc času. Nebudou chybět také ryzí vánoční články. Pokud tedy budete mít zrovna čas a chuť, tak si Letem světem Applem otevřete i přes Vánoce. Soutěž o čtyři $25 dárkové poukazy na Amazon a plnou verzi MacX Video Converter Pro zobrazíte pomocí tohoto odkazu. Veselé Vánoce!