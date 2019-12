Podívejte se na další povedený koncept iPhonu 12

Do Štědrého dne zbývá jen několik málo minut a většina z vás se už dost možná vidí pod vánočním stromečkem, avšak v zahraničí mají lidé myšlenky úplně jinde. Před několika hodinami jste si ve vydaném článku mohli prohlédnout první 3D model iPhonu 12, k jehož vydání však čeká jak nás, tak i Apple dlouhá cesta. Momentálně jsme se stali svědky nového a ještě zajímavějšího konceptu, na němž si můžeme všimnout potencionálního návratu hranatějšího designu, který si můžeme pamatovat z dob iPhonu 5 a iPhonu 4.

Tato vize pochází od Bena Geskina, jenž nás různými koncepty překvapuje relativně často a dlouho před představením nových iPhonů. Je samozřejmě nutné brát v potaz, že se jedná o pouhý koncept a ve finále může iPhone 12, který spatří světlo světa za třičtvrtě roku, vypadat úplně jinak. Onen design sice musíme brát s rezervou, avšak ne s nějak obrovskou. O návratu hranatějšího designu se mluví čím dál tím častěji a první úniky, makety či koncepty s ním počítají čím dál tím více. Nutno také podotknout, že pokud se o různých spekulacích hodně mluví, a jsou dostupné hned z několika zdrojů, tak nakonec bývají pravdivé – tedy podobně to bylo u starších iPhonů. Postupem času se tyto prvotní makety dočkávají věrohodnějších provedení a pár týdnů před vydáním oficiálního produktu už je většinou více než jasné, jak bude vypadat.

Mezi největší novinky, se kterými by měl iPhone 12 (Pro, Pro Max) přijít, patří například větší výdrž baterie díky využití lepších obvodů. Zároveň je velmi pravděpodobné, že se dočkáme displeje s obnovovací frekvencí 120 Hz, podpory 5G sítě a výkonnějšího procesoru A14. Vylepšení by se měly dočkat také zadní fotoaparáty – konkrétně na videu výše můžeme pozorovat dva objektivy, což je oproti iPhonu 11 stejný počet. Vypadá to tedy, že Pro verze budou stejně jako letos disponovat třemi objektivy. Ty by ale měly být vylepšeny, společně s podporou OIS (optická stabilizace) pro každý z nich. Vedle tohoto odstavce si ještě můžete prohlédnout galerii, kde Ben Geskin využil iPhone 11 Pro a „nasadil“ na něj vlastní šasi, které má vzhled budoucího iPhonu reprezentovat.