Tyto MacBooky Pro už nemají nárok na bezplatnou opravu antireflexní vrstvy Applem

Některé MacBooky a MacBooky Pro se již řadu let potýkají s problémy s antireflexní vrstvou na displeji, která nejenže přestává fungovat, ale na obrazovce vytváří nevzhledné “mapy”. Jelikož se jedná u starších strojů o relativně rozšířený problém, Apple jej začal již před lety řešit a to standardní formou skrze bezplatný servisní program. Ten se vztahuje má vztahovat na všechny problémem ohrožené MacBooky celé čtyři roky po jejich zakoupení, avšak toto pravidlo nyní Apple podle servisních dokumentů Apple mírně pozměnil.

Problémy s antireflexní vrstvou se u MacBooků začaly objevovat už v roce 2013 a pokračovaly až do roku 2018. Apple na ně v říjnu 2015 reagoval spuštěním servisního programu s výše zmíněnými podmínkami – tedy nárokem na opravu zdarma celé čtyři roky od nákupu nového stroje. To by jinými slovy znamenalo, že nárok na opravu nyní by měly mít i MacBooky Pro z let 2013 a 2014, které mohli někteří prodejci díky velkým skladovým zásobám prodat třeba až o rok či dva později. V dokumentu, který začal Apple do servisů rozšiřovat tento týden, však právě stroje z let 2013 a 2014 zařízl a opravy jim již neposkytne. Pokud tedy máte náhodou doma některý z této dvojice MacBooků, zakoupili jste jej poměrně dlouhou dobu po jeho launchi a displej vás začal trápit, na bezplatnou opravu zapomeňte. Nicméně je jasné, že toto zaříznutí příliš mnoho jablíčkářů neovlivní, jelikož takto staré Macy jsou již na ústupu.

Do programu tak stále spadají:

MacBook Pro (13″, Early 2015)

MacBook Pro (15″, Mid 2015)

MacBook Pro (13″, 2016)

MacBook Pro (15″, 2016)

MacBook Pro (13″, 2017)

MacBook Pro (15″, 2017)

MacBook (12″, Early 2015)

MacBook (12″, Early 2016)

MacBook (12″, Early 2017)

Jak můžete sami vidět, v seznamu chybí MacBooky Air a Pro vydané v roce 2018 či později. Je to proto, že se tyto stroje s problémy s antireflexní vrstvou alespoň dle dostupných informací prakticky nepotýkají.

Využití servisního programu je jako již tradičně navýsost jednoduché. Stačí totiž jen navštívit některý z autorizovaných servisů, potažmo zahraniční Apple Store, kde od vás MacBook převezmou a v horizontu několika dní jej opraví. Pokud by se pak náhodou stalo, že jste za tuto opravu v minulosti zaplatili, máte to jak dokázat a váš Mac je ve výše uvedeném seznamu, Apple by vám měl vrátit peníze. V takovém případě se stačí spojit s podporou a domluvit se na kompenzaci.