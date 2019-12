iPhony 12 nabídnou stabilizaci obrazu u všech objektivů fotoaparátu

Pokud jste si zamilovali u iPhonů ultraširokoúhlý objektiv, který jim Apple vnukl teprve letos, máme pro vás skvělou zprávu. V příštím roce se právě tato vychytávka dočká velmi pěkného vylepšení, díky kterému bude ještě využitelnější než nyní. Konkrétně by se měla dočkat stabilizace obrazu.

Letošní iPhony sice stabilizaci obrazu nabízí (konkrétně optickou), avšak bohužel jen u širokoúhlého objektivu a teleobjektivu. V příštím roce se však stabilizace podle DigiTimes dočká i ultraširokoúhlý objektiv a to díky technologii pro posun obrazového senzoru, kterou nyní využívá například Sony u některých svých fotoaparátu. Díky tomu by tak mělo být mnohem snadnější zachytit i přes tento objektiv stabilní záběry bez jakéhokoliv třesu a podobných neřestí. To by objektivu mimo jiné přineslo další nárůst obliby, jelikož by bylo jeho využití o poznání snadnější.

Kromě zajímavostí o fotoaparátech chystaných iPhonů zdroje DigiTimes potvrdily, že na příští rok Apple chystá high-endové modely s úhlopříčkami 6,1” a 6,7”. Nynější 5,8” iPhone se tak zřejmě skutečně promění na 5,4” model a stane se z něj nástupce iPhonu XR a 11. Co se pak týče fotoaparátu, high-end modely dostanou do vínku stejně jako letos trojité, které nově doplní speciální senzor pro 3D snímání objektů před telefonem. Díky tomu bychom se tak měli dočkat jednak výrazně lepších portrétových fotografií, ale také o poznání věrohodnější rozšířené reality.