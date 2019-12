Z uzamčených iPhonů s iOS 13.3 lze vytáhnout emaily i s hesly

Přestože jsou operační systémy z dílny Applu považovány za jedny z nejbezpečnějších, ne-li nejbezpečnější na světě, neprolomitelné bohužel nejsou. Svědčí o tom čerstvé prohlášení společnosti Elcomsoft, která vyvíjí a prodává různé nástroje pro odemykání a extrahování dat z uzamčených smartphonů včetně iPhonů. Právě tato společnost se dnes pochlubila tím, že je nyní schopná vytáhnout z uzamčeného iPhonu s iOS 13.3 emaily a hesla k nim spolu s dalšími daty, které by mohly být potenciálně zneužity proti uživateli.

Nástroj společnosti se má dle dostupných informací spoléhat na hardwarovou chybu mnoha procesorů řady A – konkrétně na čipsety od A7 do A11 obsažené v iPhonech 5s, 6, 6s, SE, 7, 8 a X. Využít jej pak lze na všechny verze iOS od 12.0 po 13.3 a to dokonce i v případě, že je telefon ve stavu BFU – tedy Before First Unlock. Jedná se o stav, kdy je telefon například zapnut a vyžaduje po uživatelích první odemčení pomocí přístupového kódu. Právě tato věc však představuje nemalý problém, jelikož je díky ní možné vyextrahovat data z telefonů prakticky kdykoliv – tedy i po restartech, vypnutí nebo třeba deaktivaci Touch ID či Face ID. Přestože se obecně myslelo, že až do prvního odemknutí kódem je iPhone zcela zašifrovaný, podle Elcomsoft jsou některá data přístupná už před odemčením, přičemž maily a hesla k nim patří mezi ně.

Poměrně zajímavé je, že ke spuštění nástroje je potřeba na iPhone nainstalovat i jailbreak nebo alespoň jeho část, což však bohužel též není kvůli výše zmíněné chybě v procesoru sebemenší problém. Dá se tedy říci, že pokud se společnost zmocní některého z výše uvedených telefonů (potažmo iPadu osazeného tímto procesorem), s extrakcí některých dat z něj by neměla mít sebemenší problém.

Přestože je existence podobného nástroje svým způsobem nepříjemná, naprostá většina běžných jablíčkářů se jakéhokoliv jeho zneužití proti obávat absolutně nemusí. Podobné nástroje se totiž prodávají skutečně velmi draze, kvůli čemuž se jejich pořízení vyplatí skutečně jen policistům a podobně. Nemusíte se tedy obávat toho, že pokud byste náhodou na ulici ztratili svůj iPhone, někdo by z něj záhy všechny data “vysosal”. Pravděpodobnost něčeho takového je totiž skutečně titěrná.