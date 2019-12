Již brzy se dočkáme fotografického MFi příslušenství pro iPhony 11 (Pro)

Pokud patříte mezi milovníky focení svým iPhonem 11 či 11 Pro, máme pro vás velmi dobrou zprávu. Apple se totiž rozhodl zahrnout do svého MFi programu fotografické příslušenství pro tyto modely, které by mělo konkrétně zlepšovat práci blesku. To jinými slovy znamená, že se na pulty obchodů začnou v následujících měsících dostávat Applem certifikované produkty připojitelné přes Lightning, které budou s těmito iPhony 100% funkční.

V současnosti sice na trhu naleznete relativně dost různého přisvětlovacího příslušenství pro iPhony, naprostá většina z něj však funguje přes Bluetooth a žádné navíc není certifikované MFi. Kvůli tomu tak nemusí být jeho funkčnost zcela stoprocentní, což je zrovna u fotografování, u kterého hraje roli každý zlomek vteřiny, vcelku velký problém. To si však zřejmě Apple nyní uvědomil a certifikační program rozšířil i tomto směrem, díky čemu oževřel dveře nejen různým přídavným bleskům, ale třeba také nabíjecím pouzdrům s přisvětlovacími diodami či podobným věcem, které budou s iPhonem komunikovat spolehlivě přes Lightning. Fotografování by se tak mohlo díky tomu dostat opět o úroveň výš.

Rozšiřování certifikačního programu MFi na nové typy příslušenství není pro Apple žádnou novinkou – ba naopak. Různých novinek se v tomto programu totiž dočkáváme relativně často. Do programu se například před pár měsíci dočkaly i Lightning – USB-C kabely či celá řada nových Lightning adaptérů. Díky tomu tak již není problém tyto produkty sehnat s certifikací 100% funkčnosti od Applu. A přesně to si zanedlouho užijeme i u přisvětlovacího příslušenství.