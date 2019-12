Puma představila speciální boty pro hráče videoher

Hráči počítačových či konzolových her si na nedostatek příslušenství určeného pro jejich koníček rozhodně nemohou stěžovat. Na trhu je totiž nepřeberné množství různých klávesnic, myší, ovladačů, židlí, headsetů, podložek či zkrátka předmětů, kterými si lze hraní zpříjemnit. Se svou troškou do mlýna se nyní rozhodla přispěchat i Puma a to skutečně netradičním kouskem – konkrétně herní obuví.

Ano, čtete správně. Puma skutečně překvapila boty pro hráče videoher. Ty nazývá Active Gaming Footwear a hodlá je prodávat za vcelku slušných 80 liber a to už nyní. Nové herní botky z dílny Pumy jsou určeny ryze do interiéru a svým designem připomínají spíše ponožku. Podle výrobce mají hráčům nabízet vynikající pohodlí v kombinaci se skvělou přilnavostí k podlaze, díky které by měly být vhodné pro jakýkoliv hry. Vzhledem k tom, že při hraní Call of Duty, Need for Speed či FIFY toho však člověk moc nenachodí (pokud není nervově labilní a každý úspěch či neúspěch jej vyvede z rovnováhy), cílí dle nás boty především na hráče AR a VR her, které se těší narůstající oblibě.

Ačkoliv se můžou zdát herní boty z dílny Pumy, které se chlubí třeba vynikajícím polstrováním pro maximální pohodlí nebo vrstvenou sítí pro lepší prodyšnost, na první pohled jako naprostá šílenost, opak je pravdou. Videohry a potažmo esport (tedy závodní hraní videoher) se totiž těší ve světě čím dál větší popularitě, kterou chce samosebou využít co nejvíce firem a to i z odvětví, které se hrami prakticky nesouvisí. Tato skutečnost se však může ze dne na den změnit, na což chtějí být všichni zainteresovaní co nejlépe připraveni. A co vy, koupili byste si ke hraní herní boty?