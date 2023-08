Cybershoes: Podívejte se na boty inspirované Cybertruckem, které měl nosit i Elon Musk

Teslu Cybertruck představil Elon Musk již před lety (konkrétně v listopadu roku 2019). Podle jeho prvotních optimistických prognóz měl tento elektrický pickup už dávno jezdit po silnicích. Vzhledem k faktu, že jde o poměrně netypické vozidlo, je kolem Cybertrucku stále velký rozruch a (nejen) fanoušci Tesly hltají okolo chystaného vozu každou informaci. Ačkoli podle Muska začne prodej vozů ve třetím čtvrtletí tohoto roku, vzhledem k minulým zkušenostem je na místě brát toto tvrzení s rezervou.

Hlavním tahákem (ale možná i kamenem úrazu) Cybertrucku je pochopitelně design. Hranatý tvar se rozhodně nelíbí každému. Na druhou stranu je zřejmé, že Cybertruck na silnici vždy bezpečně poznáte. Stejně tak by se zřejmě stalo, kdybyste měli na motiv tohoto vozu ušity boty. Před lety se na internetu objevila upravená fotka, která Elona Muska v takových botách ukazovala. Ačkoli se jednalo o fake a žádné takové boty nikdy nevznikly, na Redditu se tu a tam rozběhne diskuze o tom, že by takové boty jistě šly na dračku. Podíváte-li se na fotografii pod odstavcem, je zřejmé, že by v tomto případě šlo skutečně o pořádnou botu s vysokým profilem a můžeme se pouze dohadovat, na kolik by byly pohodlné. Vidět lze také logo společnosti NIKE. Těžko říct, zda by do něčeho takového ale NIKE šel. Jak se vám boty s motivem Cybertrucku líbí?