Peklo zamrzlo! Elon Musk oznámil, kdy začne prodávat bájný Cybertruck

Je tomu skoro až k nevíře, ale od představení futuristicky vypadajícího elektromobilu Cybertruck uplynou letos na podzim již dlouhé čtyři roky. O to úsměvnější je, že ačkoliv na něj již zájemci složili rezervační poplatek, Tesla tento vůz stále nevyrábí a doposud mlčela ohledně toho, kdy tak začne. Dlouhé ticho však nyní utnul Elon Musk při hovorech s investory společnosti, podle jehož slov se Cybertrucky začnou po silnicích prohánět již poměrně brzy.

Po dotazech na Cybertruck nechodil Elon Musk poměrně překvapivě kolem horké kaše, ale investorům rovnou odpověděl, že se se startem prodejů vozu počítá ve třetím čtvrtletí letošního roku. Hromadná výroba vozů tedy s ohledem na tuto skutečnost začne velmi pravděpodobně co nevidět. Pokud vás pak zajímá, proč bylo na Cybertrucky nutné čekat tak dlouhé, Musk vše vysvětluje „delším uváděním výrobních linek do provozu, než společnost zprvu plánovala“. Zda jsou jeho slova pravdivá, či jimi jen maskuje například vývojové problémy či potíže s úřady, o kterých se po představení Cybertrucku kvůli jeho rozměrům, ale i celkovému nevšednímu pojení velmi diskutovalo, je nicméně nejasné. Nezbývá tedy než doufat, že se nyní Musk trefil svou předpovědí do černého a zákazníci Tesly čekající na Cybertrucky se letos na podzim skutečně dočkají.