Apple se chystá vytvořit další kancelářský komplex, tentokrát v Pittsburghu

Jablečné společnosti se poslední dobou nanejvýš daří, a tak není divu, že se neustále poohlíží po dalších lokacích, kam by mohla expandovat. Kromě slíbeného kampusu v texaském Austinu, který má pojmout až 5 tisíc zaměstnanců, a tajných plánů týkajících se Severní Karolíny má totiž kalifornský gigant v plánu rozšířit svou působnost do dalšího amerického města. V hledáčku Applu je město Pittsburgh ve státě Pensylvánie, jenž by se brzy mohlo dočkat korporátní pozornosti.

Technologický gigant na svých kancelářích rozhodně nešetří a poslední dobou mohutně investuje do expanze, která potenciálně navýší kapacity a otevře společnosti další prostor pro zaměstnance. Další zastávkou by se podle místního novinového plátku Post Gazette mohlo stát pensylvánské město Pittsburgh, kde údajně Apple vyjednává s developery o možnosti zbudovat své kanceláře v opuštěné historické budově Pittsburgh Athletic Association na Páté Avenue v Oaklandu. Tedy ne, že by již jablečná společnost neměla ve městě zázemí. Dohromady v dané lokalitě zajišťuje práci až 50 zaměstnancům, kteří pracují ve čtvrti Strip District, avšak dostatečného prostoru není nikdy dost. Navíc se nejedná o ledajaký kancelářský prostor, zmíněná gigantická budova, jež má rozlohu neuvěřitelných 27 tisíc čtverečních metrů, byla totiž zbudována již v roce 1911 a od té doby sloužila jak místním sportovním spolkům, tak nejrůznějším restauracím a vyhlášeným lázním.

Zda má Apple v plánu navýšit kapacity a eventuálně nalákat nové zaměstnance, či jen do budovy přesunout ze svých provizorních kanceláří své momentální pracovníky je zatím ve hvězdách. Jisté však je, že stavba aktuálně prochází rekonstrukcí a otevřená bude až v průběhu příštího roku, tudíž má jablečná společnost spoustu času zrealizovat své plány. Samotná lokace budovy však napovídá, že se jedná o záměr. Přímo naproti se totiž nachází pittsburghská univerzita a vysoká škola Carnegie Mellon, které jako jeden ze svých studijních programů nabízí například také informační technologie. Možná si tedy jen společnost připravuje půdu pro budoucí talenty. V každém případě si na oficiální oznámení nejspíše ještě nějakou dobu počkáme.