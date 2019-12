Tato klávesnice pro iPhone dokáže snížit chybovost při psaní až o 80 %

Věděli jste o tom, že každé páté slovo, které na chytrém telefonu napíšete, je většinou chybné? Tato informace byla zjištěna ve speciálních studiích, které prováděla Univerzita v Cambridge společně s ETH Zurich. Nativní klávesnici v iOS používá nejspíše každý z nás, jelikož je jednoduchá a uživatele často ani nenapadne, že by ji mohli změnit. Tuto situaci by mohla vyřešit klávesnice Typewise, která se jakožto první klávesnice na trhu zaobírá právě tím, aby uživatelé při psaní tolik nechybovali – a podle prvních testů to vypadá, že opravdu funguje, jelikož dokáže snížit chybovost až o 80 %. Pojďme se společně na klávesnici podívat.

Typewise: Klávesnice pro iPhone, která má snížit chybovost

Klávesnice Typewise je k dispozici v rámci App Storu, a to jak pro iPhone, tak pro iPad – a samozřejmě naprosto zdarma. Stáhnout ji můžete pomocí tohoto odkazu. Hned při spuštění aplikace se vám zobrazí jednoduchý tutoriál, který můžete využít pro procvičení psaní na klávesnici Typewise. Hlavní změnou oproti klasickým klávesnicím je umístění písmen v šestiúhelnících, namísto klasických obdélníků. Důležitou změnou je také to, že klávesy jsou v rozložení šestiúhelníků o mnoho větší, takže máte větší pravděpodobnost, že se trefíte přesně tam, kam potřebujete. Pro napsání mezery anebo třeba smazání textu slouží jednoduchá gesta, která se všechna naučíte v již zmiňovaném tutoriálu. Součástí klávesnice je také panel pro rychlé psaní slov a využít můžete také autokorekce, která funguje i v českém jazyce velmi dobře.

Na klávesnici je však samozřejmě nutné si lehce zvyknout, jelikož vám zobrazí úplně jiné rozhraní, než jste zvyklí. Zvyknout si budete muset také na různá gesta, která dělají Typewise odlišnou klávesnicí od konkurence. Za sebe musím říct, že jsem si klávesnici vyzkoušel a pro některé z vás by její koncept mohl být určitě více než zajímavý. Jak jsem ale zmínil, je třeba si zvyknout, a až poté využijete potenciál Typewise naplno. Na úplný závěr zmíním, že veškeré akce Typewise provádí lokálně na vašem zařízení a neodesílá žádná data na své servery, jako to dělá například Gboard, Swiftkey a další.