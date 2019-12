Poslední šance získat příslušenství s 25% slevou

Tisková zpráva: Vánoce se nezadržitelně blíží a s nimi i šance získat vánoční dárky včas. Pokud se rozhodnete obdarovat někoho blízkého, nebo aspoň sobě udělat radost a pořídit si nový ochranný kryt, tvrzené sklo či nabíjecí kabel na iPhone, máte poslední šanci získat vše se slevou 25%.

Tip na dárek pro uživatele iPhonu!

Trefit se do vkusu kusu každého není vůbec snadnou záležitostí. Přesto existují dárky, kterými rozhodně neuděláte chybu. Jedná se o příslušenství, které vypadá vždycky stejně a není třeba se strachovat, jestli jste trefili odstín či správnou velikost.

Tvrzené sklo – Nejlepší ochrana displeje iPhonu

Jednou z nejdražších položek v každém ceníku iPhone servisu je jednoznačně výměna displeje. U novějších modelů se cena pohybuje okolo částky 10 000 korun a to už se člověk musí pořádně plácnout přes kapsu, přitom by stačilo tak málo. Stačilo by na displeji mít tvrzené sklo, které by ochránilo displej při pádu či nárazu proti poškození. Ano, nikdy ta ochrana není stoprocentní, ale rozhodně riziko poškození displeje po nalepení tvrzeného skla na displeji je mnohonásobně nižší.

Jaké tvrzené sklo ale vybrat? Pokud si nejste jisti, můžete navštívit kamennou prodejnu Tvrzenýsklo.cz a nechat si na místě poradit. Zároveň si i sklo můžete nechat zdarma na iPhone nalepit. Nemáte-li možnost se na prodejnu osobně dostavit, rozhodně vybírejte ochranné sklo, které pokryje celý povrch displeje. Tvrzená skla, která chrání celý povrch displeje nesou označení 3D. Nejlepším ochranným sklem je pak 3D Tvrzené sklo PREMIUM, které nejen že dokonale chrání, ale taky skvěle vypadá. Jak vlastně takové ochranné sklo vypadá a jak nejlépe ho nalepit se můžete podívat v přiloženém videu.

Sleva pro čtenáře, která tu zase rok nebude!

V rámci vánoční akce je možné veškerá tvrzená skla, ale i ochranné kryty získat za jedinečnou cenu! Pokud v prvním kroku nákupního košíku napíšete slevový kód: VANOCE2019, získáte 25% slevu na celou objednávku. Slevu je možné uplatnit i na již zlevněné příslušenství. Navíc u objednávek mezi 17.12.2019 a 18.12.2019 s tímto slevovým kódem najdou zákazníci vánoční dárek. (Ne není to žádná zbytečná klíčenka, nebo samolepka) Těšit se můžete na ochranné kryty, tvrzená skla, nabíjecí kabely či držáky do auta! Objednávky provedené do 15:00, 18.12.2019 budou doručeny do vánoc. Při osobním vyzvednutí na kamenné prodejně si pro zboží můžete přijít i 23.12.2019.