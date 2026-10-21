Skyrim konečně míří na Macy s Apple Silicon. Díky nové aplikaci jej spustíte na pár kliknutí, a to včetně modifikací

Legendární RPG The Elder Scrolls V: Skyrim je jednou z her, které snad ani není potřeba představovat. Od svého vydání v roce 2011 se totiž dostalo na celou řadu herních konzolí i počítačů, přičemž Bethesda jej postupně vydávala v nejrůznějších vylepšených edicích. Jedna platforma však bohužel zůstávala dlouhodobě stranou, a vzhledem k tomu, že jde o macOS, pro nás coby fanoušky Apple nejde o dobrou zprávu. To se však nyní zcela zásadním způsobem mění díky novému projektu, který slibuje instalaci Skyrimu na Macy s Apple Silicon prakticky na pár kliknutí.
Za novinkou stojí neoficiální open-source projekt SkyrimMT, jehož cílem je maximálně zjednodušit spuštění Skyrimu na počítačích s čipy Apple Silicon. Aplikace totiž automaticky připraví potřebné prostředí, nainstaluje kompatibilní software a následně uživatele provede přihlášením ke Steamu a instalací samotné hry. Podporovány jsou přitom edice Skyrim Special Edition a Anniversary Edition. Nemusíte se tedy spokojit s původní verzí z roku 2011, ale můžete si užít také modernizovanou podobu hry s vylepšenou grafikou a dalším obsahem. Samozřejmě je ale potřeba zdůraznit, že nejde o nativní port. SkyrimMT využívá technologii Wine, která umožňuje spouštět aplikace určené pro Windows, a nástroj DXMT převádějící grafické instrukce Direct3D 11 do rozhraní Metal od Applu. Výsledkem je však podstatně pohodlnější instalace, než na jakou byli majitelé Maců dosud zvyklí.
Velkým lákadlem je také integrovaný správce modifikací. Prostřednictvím SkyrimMT lze procházet Nexus Mods, instalovat celé kolekce úprav nebo využívat oblíbené nástroje jako Skyrim Script Extender a SkyUI. Aplikace navíc umožňuje spravovat různé profily, kontrolovat konflikty mezi modifikacemi a v případě problémů obnovit předchozí konfiguraci. Hardwarové požadavky přitom nejsou nijak přehnané. Ke hraní vám totiž stačí jen Mac s čipem Apple Silicon, macOS Ventura 13 nebo novější, přibližně 25 GB volného místa a samozřejmě zakoupenou kopii Skyrimu na Steamu. Samotná aplikace SkyrimMT je zdarma.
Na projektu mi přijde skvělé především to, že se díky podobným projektům rozšiřují herní možnosti Maců i bez přímé podpory vývojářů. Skyrim sice není nejnovější hrou, ale díky obrovskému světu a tisícům modifikací dokáže zabavit na stovky hodin. A pokud jej nyní lze na Macu rozběhnout bez složitého nastavování, je to pro fanoušky této legendy rozhodně dobrá zpráva. Já sice hrál Skyrim už před mnoha lety, nicméně díky tomu, že nyní trávím u Macu denně dlouhé hodiny, tuto novinku určitě rád vyzkouším a svět Skyrimu prozkoumám.