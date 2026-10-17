Alza dny jsou v plném proudu! Přes 47 tisíc produktů zlevnilo, ušetříte tisíce korun

Komerční sdělení: Říjnové Alza dny jsou v plném proudu a s nimi i pořádná nálož slev na elektroniku, domácí spotřebiče a další produkty. Alza totiž v rámci své aktuální akce zlevnila více než 47 tisíc položek, přičemž u některých z nich lze ušetřit i několik tisíc korun. Výhodněji nyní pořídíte smartphony, notebooky, televizory, sluchátka, chytré hodinky, herní elektroniku nebo třeba stavebnice LEGO. A jelikož akce potrvá až do 26. října, na využití slev zbývá ještě deset dní.
Telefony, televize i notebooky za zajímavé ceny
Mezi aktuálně zlevněnými produkty stojí za pozornost například Samsung Galaxy S25 Ultra s 512GB úložištěm, který nyní pořídíte za 26 990 Kč namísto původních 31 753 Kč. Pokud pak hledáte nový notebook, herní Lenovo Legion Pro 5 s procesorem Intel Core Ultra 9, grafikou NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, 32GB RAM a 2TB SSD vychází na 59 988 Kč oproti původním 63 145 Kč.
Zajímavou nabídku představuje také 75″ televizor TCL 75P6K s rozlišením 4K, systémem Google TV a podporou Apple AirPlay 2. Jeho cena totiž klesla z 19 490 Kč na 14 618 Kč. Milovníky kvalitního zvuku pak mohou potěšit bezdrátová sluchátka Sony WH-CH720N s aktivním potlačením hluku, která nyní stojí 1 589 Kč místo 2 119 Kč.
Zlevnily i kávovary, LEGO nebo herní konzole
Alza dny však nejsou jen o telefonech a televizích. Například automatický kávovar Siemens EQ500 classic nyní pořídíte za 9 999 Kč namísto původních 19 998 Kč, což představuje rovnou 50% slevu. Výhodněji vychází také přenosná herní konzole Lenovo Legion Go S se SteamOS, která stojí 20 890 Kč místo 21 989 Kč.
Fanoušci stavebnic LEGO pak mohou sáhnout po modelu LEGO Technic Ferrari SF-24 F1 s 1361 dílky, jehož cena se snížila ze 4 649 Kč na 4 184 Kč. A pokud sháníte něco praktičtějšího do domácnosti, mikrovlnnou troubu Siguro Element nyní pořídíte za 1 119 Kč oproti původním 1 599 Kč.
Pro získání zvýhodněných cen je u vybraných produktů potřeba využít příslušný slevový kód, který Alza uvádí přímo u zboží. Akce potrvá do 26. října 2026, takže pokud máte některý z produktů vyhlédnutý, rozhodně se vyplatí aktuální nabídku prohlédnout.