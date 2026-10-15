Sandisk spojil síly s Metou! Pro nové VR brýle chystá speciální úložiště

Společnost Sandisk oznámila partnerství se společností Meta, v jehož rámci se stane výhradním dodavatelem řešení flash pamětí nové generace pro brýle Meta VR Glasses, které budou uvedeny na trh na jaře 2027. Nové produkty, vyvinuté ve spolupráci se společností Meta, budou součástí oficiálního ekosystému „Made for Meta“. Tato řešení, která byla otestována a certifikována pro brýle Meta VR Glasses, zahrnují paměťové karty Sandisk microSD™ Express a flash disky USB-C™. Poskytují spolehlivé a vysoce výkonné úložiště pro stále rostoucí knihovny her, aplikací a obsahu pro virtuální realitu, čímž uživatelům pomáhají prožít ještě intenzivnější zážitky z virtuální reality.
„Jsme nadšeni, že můžeme být exkluzivním dodavatelem úložných řešení, který pomáhá společnosti Meta utvářet budoucnost virtuální reality,“ uvedla Susan Park, viceprezidentka pro produktový management v divizi spotřebitelských produktů společnosti Sandisk. „Vysoce výkonné paměťové karty microSD Express od společnosti Sandisk se hladce integrují do nových brýlí Meta VR Glasses a nabízejí okamžitý přístup k dodatečné úložné kapacitě, což uživatelům umožňuje plně si užít jejich oblíbený prémiový mediální a zábavní obsah.“
Jako součást oficiálního ekosystému příslušenství „Made for Meta“ jsou produkty společnosti Sandisk určené pro Meta VR podrobeny důkladným testům, aby splňovaly její vysoké standardy kvality. To pomáhá zajistit kompatibilitu a optimální výkon s brýlemi Meta VR Glasses, čímž spotřebitelům poskytuje možnosti úložiště, které potřebují k pořizování, ukládání a většímu vychutnávání svého VR obsahu. Úložná zařízení společnosti Sandisk se budou prodávat na trzích, kde jsou k dispozici brýle Meta VR Glasses, a uživatelům tak poskytnou vysoce výkonná úložná řešení.