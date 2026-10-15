Recenze SWISSTEN Mini TUNE: Kapesní pecky s překvapivou výdrží

Trh s bezdrátovými sluchátky je obrovský. A najít opravdu malá a pohodlná pecková sluchátka pro každodenní nošení může být někdy oříšek. Model SWISSTEN Mini TUNE přesně na tuto kategorii cílí. Jak už samotný název napovídá, hlavním tahákem je zde velmi kompaktní mini provedení a extrémně nízká hmotnost, díky čemuž můžete mít sluchátka neustále po ruce v jakékoliv kapse. Nutno ihned říct, že se jedná o naprosto základní bezdrátová sluchátka za pár korun, která ale ve finále překvapí.
Lehká konstrukce do každé kapsy
Hlavní předností těchto sluchátek je jednoznačně je zpracování. Jedná se o klasické pecky, což ocení zejména uživatelé, kterým z jakéhokoliv důvodu nevyhovují špunty zasunuté v uších. Samotné sluchátko má drobné rozměry 32 × 17 milimetrů a váží naprosto zanedbatelné 3 gramy. V uchu o nich tak po chvíli prakticky ani nevíte a jsou vysoce pohodlná i při delším poslechu. Nabíjecí pouzdro je rovněž drobné s rozměry 46 × 48 × 24 milimetrů a hmotností pouhých 25 gramů, takže se bez sebemenších problémů vejde i do té nejmenší kapsy. Na venkovní použití se navíc velmi hodí certifikace odolnosti IP54, která sluchátkům zaručuje ochranu proti prachu a stříkající vodě. Sluchátka tedy najdou upotřebení i při sportu.
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Zvukový projev a Bluetooth 6.0
Po technické a zvukové stránce nabízí sluchátka frekvenční rozsah od 50 Hz do 20 kHz s impedancí 32 Ohmů a citlivostí 110 dB, přičemž maximální hlasitost se může vyšplhat až na 109 dB. O bezchybný přenos zvuku se stará Bluetooth ve verzi 6.0, které zaručuje velmi spolehlivé bezdrátové připojení s dosahem do deseti metrů. Pokud ale budete na otevřeném prostoru, dostanete se i na několikanásobně vyšší vzdálenost. Zařízení podporuje standardní zvukové kodeky AAC a SBC, což bohatě postačuje pro běžný a čistý poslech hudby. Pro telefonování je připraven integrovaný mikrofon s citlivostí -42 dB. Praktické je pak dotykové ovládání umístěné přímo na těle sluchátek. To umožňuje pohodlně přepínat hudbu, přijímat hovory nebo aktivovat hlasové asistenty.
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Dlouhá výdrž baterie a nabíjení
Výdrž baterie je u modelu SWISSTEN Mini TUNE vzhledem k jejich miniaturním rozměrům velkým a velmi příjemným překvapením. Každé ze sluchátek v sobě ukrývá drobný akumulátor s kapacitou 25 mAh, který zajistí až 4 hodiny nepřetržitého přehrávání hudby při osmdesátiprocentní hlasitosti. Při telefonování se výdrž zkrátí zhruba o hodinu. Nabíjecí pouzdro má kapacitu 300 mAh, což dokáže poskytnout energii sluchátkům až na neuvěřitelných 45 hodin. Opravdu tak nemusíte řešit připojování k síti každý den. Samotné dobíjení probíhá přes USB-C. Nabití zcela vybitých sluchátek zabere přibližně 1,5 hodiny. Kompletní dobití samotného pouzdra pak trvá cca 2,5 hodiny.
Resumé
Závěrem lze shrnout, že SWISSTEN Mini TUNE jsou nesmírně praktická, lehká a pohodlná bezdrátová sluchátka. Nebudou se sice prát o cenu nejlepšího poslechu roku, ale jako spolehlivý každodenní parťák s kapesními rozměry a obrovskou výdrží nabíjecího pouzdra poslouží naprosto skvěle. Zvuk je zkrátka průměrný a velice ničím vás nenadchne. Sluchátka si ale ve své cenové kategorii vedou skvěle. Jejich cena je 379 korun.