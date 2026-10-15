Recenze Philips ADD5962BK: Ultimátní vodní stanice, která změní váš pohled na pitný režim

Pitný režim je základ, ale přiznejme si to – tahat se s těžkými balenými vodami, nebo pít obyčejnou vodu z kohoutku žádná sláva není. Co kdybyste ale měli na lince zařízení, které za vás vyřeší filtraci, okamžitý ohřev na přesnou teplotu, chlazení i domácí perlivou vodu? Právě takovým zařízením je Vodní automat Philips ADD5962BK/10.
Pojďme se podívat na to, co tenhle kousek techniky, který skvěle zapadne do moderní chytré domácnosti, vlastně umí.
Čistá voda bez kompromisů
Základem každého dobrého nápoje je dokonale čistá voda. Model Philips ADD5962BK spoléhá na pokročilou filtraci Micro X-Clean Softening+, která kombinuje aktivní uhlí a pryskyřici.
Co to znamená v praxi? Filtr spolehlivě zbavuje vodu chlóru a nepříjemných pachů, mikroplastů a těžkých kovů, pesticidů, dusičnanů i teflonu a také vodního kamene.
Díky změkčování vody a odstranění nežádoucích látek má voda z automatu výrazně lahodnější a čistší chuť než běžná kohoutková voda. O to, aby zůstala čerstvá a hygienicky nezávadná i při delším stání v zásobníku, se navíc stará UV-C LED světlo.
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Vše v jednom: Ohřev, chlazení i sodovka
Tohle zařízení není jen obyčejný filtr. Je to multifunkční stanice, která kombinuje hned několik spotřebičů v jednom elegantním těle:
- Okamžitý ohřev: Zapomeňte na zdlouhavé čekání u konvice. Přístroj dokáže vodu ohřát během několika vteřin. Na výběr máte hned ze 7 nastavení teploty (ideální pro různé druhy čajů, kávu nebo třeba dětskou kaši) a 6 různých objemů.
- Chlazení: Milujete dokonale studenou vodu během horkých letních dnů? Automat ji dokáže rychle vychladit.
- Integrovaný sodovkovač: Součástí je i výrobník sody, u kterého si můžete snadno regulovat intenzitu perlení podle vlastní chuti. Skvělé je, že je plně kompatibilní s většinou běžných CO2 bombiček s kapacitou 60 l, takže s výměnou náplní nebudete mít žádný problém.
Kombinace funkcí pro maximální osvěžení
Všechny funkce navíc můžete chytře kombinovat. Vychlazená perlivá voda je například základ pro přípravu skvělé domácí limonády, kterou máte hotovou doslova za pár vteřin.
Závěrečný verdikt: Vyplatí se?
Pokud hledáte nejlepší vodní stanici na trhu, která ušetří místo na lince, zbaví vás nutnosti kupovat balenou vodu v plastových lahvích a nabídne maximální komfort od ranní kávy po večerní domácí sodovku, Philips ADD5962BK je trefou do černého. Spojení prémiové filtrace, UV-C hygieny, okamžitého ohřevu na míru a vestavěného sodovkovače z něj dělá jednoho z nejvšestrannějších domácích pomocníků.