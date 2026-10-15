PanzerGlass vyrobil své nejodolnější sklo pro iPhone. Nalepíte ho jedním zatažením

Komerční sdělení: Pořídit si nový iPhone a hned řešit první škrábanec nebo prasklý displej nechce nikdo. PanzerGlass proto přichází s dvojicí zásadních novinek pro iPhone 18 Pro. Nové PanzerGlass Platinum je dosud nejodolnější sklo dánské značky, zatímco kryt Discovery chrání záda a hrany telefonu i navzdory extrémně tenkému profilu.
PanzerGlass Platinum: vrchol mezi tvrzenými skly
Telefon nosíme v kapse s klíči, v plné kabelce a občas nám i vyklouzne z ruky. Právě pro takové situace vzniklo ochranné sklo PanzerGlass Platinum. Díky novému složení materiálu nabízí při pádu naplocho na tvrdý povrch dvakrát až třikrát vyšší odolnost proti prasknutí. Výrobce ho otestoval i pádem celého telefonu z výšky dvou metrů na žulu.
Výrazně se zlepšila také odolnost proti poškrábání. Sklo dosahuje tvrdosti 7 na Mohsově stupnici, což je nejvíc ze všech ochranných skel PanzerGlass. Displej si přitom zachovává plnou citlivost dotyku, takže ovládání telefonu funguje stejně jako bez skla.
Platinum také přichází ve speciálním balení, které zároveň slouží jako instalační box – očištěný telefon vložíte do boxu, zavřete víko a zatáhnete za pásek. Sklo se tím přesně usadí na displej telefonu a pod něj se při aplikaci nedostane prach. Nalepení tak zvládne doma doslova každý.
PanzerGlass Discovery: Tenký iPhone zůstane tenký
Pokud nemáte rádi objemná pouzdra, určitě vás zaujme novinka PanzerGlass Discovery. Jde o kryt z aramidového vlákna, které je pevné a přitom lehké – váží jen 16,2 gramu a v pase má pouhých 0,9 mm, takže tenký profil iPhonu prakticky nemění. Jemná tkaná textura krytu příjemně sedí v ruce a telefon tolik neklouže. Kryt podporuje MagSafe a kromě verze pro iPhone 18 Pro je k dispozici i varianta pro iPhone Duo.
Sklo Platinum i kryt Discovery pasují také na iPhone 17 Pro. Všechny novinky koupíte už teď u Mobil Pohotovosti, kde při nákupu více produktů PanzerGlass získáte extra slevu až 15 %.