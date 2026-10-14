SanDisk představuje řadu SANDISK® Guardian – vysoce odolná úložná média pro palubní kamery a domácí bezpečnostní kamery

Společnost Sandisk dnes oznámila uvedení řady SANDISK® Guardian, nového portfolia vysoce odolných úložných řešení navržených pro nepřetržitě zapnuté kamery a systémy, na které se spotřebitelé spoléhají při nahrávání a sledování důležitých okamžiků. Řada SANDISK Guardian Series, navržená pro použití s kompatibilními domácími bezpečnostními kamerami, palubními kamerami a vestavěnými monitorovacími systémy, umožňuje nepřetržité nahrávání a vyznačuje se odolností vůči náročným podmínkám prostředí1 i schopností zvládat neustálé přepisování, které kamery vyžadují.
Vzhledem k tomu, že kamery hrají stále důležitější roli při monitorování domácností, rodin, vozidel a osobního majetku, potřebují spotřebitelé úložiště, které vydrží nároky nepřetržitého nahrávání 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a zajistí dostupnost zaznamenaného materiálu v případě potřeby. Řada SANDISK Guardian Series byla vyvinuta právě k uspokojení těchto potřeb – nabízí vysoce odolná úložná řešení navržená pro nepřetržitý provoz, širokou kompatibilitu a spolehlivé lokální nahrávání.
„Dnes se spotřebitelé spoléhají na kamery při monitorování svých rodin, domácností, vozidel a osobního majetku, a mít správnou paměťovou kartu nebo úložiště je klíčové,“ uvedla Susan Park, viceprezidentka pro spotřebitelské produkty. „Běžná úložná zařízení nebyla navržena pro nároky spojené s nepřetržitým nahráváním v náročných podmínkách, a proto jsme vyvinuli řadu SANDISK Guardian, která zajišťuje spolehlivější výkon 24 hodin denně. Tato řada, navržená s ohledem na odolnost a spolehlivé zaznamenávání, pomáhá zajistit spolehlivé lokální nahrávání důležitých záznamů a poskytuje tak větší jistotu v dnešním propojeném světě.“
Nové portfolio zahrnuje:
• Karta SANDISK® Dash Cam Card – navržená pro použití s širokou škálou palubních kamer, je speciálně vyvinuta pro nepřetržité nahrávání s vysokou výdrží v náročných jízdních podmínkách. Karta podporuje nahrávání ve vysokém rozlišení od Full HD až po 4K UHD a je navržena tak, aby odolávala teplu a vlhkosti¹ i při těch nejdelších cestách. Je k dispozici v kapacitách od 32 GB2 do 512 GB, přičemž karty s kapacitou 512 GB² byly testovány na výdrž až 40 000 hodin nahrávání během jízdy3.
• Karta SANDISK® Security Cam Card – navržená pro použití s širokou škálou bezpečnostních kamer, je konstruována tak, aby nepřetržitě fungovala společně s cloudovým úložištěm – nebo namísto něj – a pomohla vám uchovat záznamy i v případě výpadku Wi-Fi. K dispozici je v kapacitách od 32 GB² do 512 GB², je odolná vůči teplotám, vodě a prachu¹ pro celoroční použití i ve venkovních kamerových systémech a podporuje nahrávání ve vysokém rozlišení od Full HD až po 4K UHD pro křišťálově čisté video.
Paměťové karty řady SANDISK® Guardian jsou nyní k dostání u vybraných prodejců.
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