Chytrý kávovar zahltil domácí Wi-Fi, za 10 dní odeslal přes 1 TB dat

Když rodičům koupíte nový kávovar, asi vás nenapadne, že jim zpomalí internet. Ovšem přesně to se stalo muži, který vystupuje na X pod přezdívkou Nomad. Ten rodičům koupil nový kávovar Keurig K-Supreme SMART. S kávou byli rodiče sice spokojeni, ovšem začali si stěžovat na pomalý internet. Ten začal být pomalý v momentě, kdy jim syn zapojil nový kávovar. Jejich sin se naštěstí pohyboval v IT světě, a tak se podíval na informace jejich domácího routeru, kde zjistit, že kávovar dokázal za 10 dní odeslat neuvěřitelných 1008,45 GB, tedy přes 1 TB dat. Dalších zhruba 9,94 GB dat pak kávovar přijal. Denně tak kávovar odeslal 97 GB dat, což znamená, že průměrně využíval datový tok kolem 9 Mb/s. Díky tomu zahlcoval síť a rodiče tak pozorovali zpomalení internetu na ostatních zařízeních.
Kávovar přitom sice byl smart, ovšem jediné, co uměl bylo rozpoznávt kapsle K-Cup, plánovat přípravu kávy a podporoval hlasové příkazy přes Amazon Alexa a Google Home, tedy nic, co by mělo potřebovat přenášet 1 TB dat za 10 dní. I přesto, že se Nomad začal zjaímat o to co kávovar přesně přenášel, nepodařilo se mu to zjistit, jediné, co však zjistil bylo, že většina objemu přenesených dat byla v rámci domácí sítě. Jakmile kávovar restartoval a připojil do oddělené virtuální sítě VLAN, již se problém neopakoval. Není tedy doloženo, že by kávovar rodinu nějak špehoval, ovšem díky možnosti hlasového ovládání měl minimálně jedno vstupní zařízení a to mikrofon, který mohl zaznamenávat víc, než si rodiče přáli.
„sin“? to jako vážně?