Beats spojuje síly s Pokémony: Nový reproduktor Beats Pill láká na Pikachu a Mimikyu

Beats se spojila s The Pokémon Company a představila speciální edici oblíbeného bezdrátového reproduktoru Beats Pill. Nová spolupráce má podle výrobce „uvolnit energii vaší hudby, inspirovanou silou nejjasnější jiskry pokémona Pikachu a hlubinami tajemství Mimikyu.“
Pikachu, Mimikyu a vůbec poprvé i přívěsky
Přední i zadní stranu mřížky reproduktoru zdobí oba oblíbení pokémoni. Design kombinuje nezaměnitelnou žlutou barvu pokémona Pikachu s černobílým ztvárněním tajemného Mimikyu. Vůbec poprvé navíc Beats doplňuje svůj reproduktor o tematické přívěsky. Součástí balení je i Poké Ball, logo Beats ve tvaru písmene „b“ a blesky, které jsou charakteristickým symbolem pro Pikachu. Zážitek z rozbalování pak doplňuje hravý a interaktivní design samotné krabičky.
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„Trenéři Pokémonů patří k těm nejvášnivějším na světě. Viděli jsme příležitost přetavit tuto energii do něčeho zábavného, nečekaného a vytvořeného speciálně pro fanoušky,“ uvedl Chris Thorne, marketingový ředitel Beats. Spolupráce podle něj spojuje dvě značky s hlubokými kulturními kořeny a dává lidem nový způsob, jak vyjádřit svou lásku k Pokémonům prostřednictvím zvuku.
Pod unikátním vzhledem se ukrývá technicky totožný Beats Pill, který letos prošel omlazením. Uživatelé se tak mohou těšit na výbornou integraci do jablečného ekosystému, moderní nabíjení přes USB-C a výdrž baterie až 24 hodin na jedno nabití. Reproduktor je opravdovou designovou hříčkou, která ale neosloví každého. Ačkoli Pokémonům fandím, podobný reprák bych asi nechtěl. Ale sto lidí, sto chutí. Jak se líbí vám?