Španělské muzeum propojilo desítky počítačů Mac mini aby oslavilo 50. výročí superpočítače Cray-1

Pokud milujete historii počítačů, pak Museo de Historia de La Computación ve Španělsku rozhodně stojí za návštěvu. O to víc nyní, když v rámci oslav 50. výročí od založení Apple vytvořilo unikátní počítač. Kromě Apple totiž letos slaví 50. výročí spuštění prvního superpočítače Cray-1, který byl v roce 1976 tím nevýkonnějším počítačem na světě. V muzeu si řekli, že využijí tvar původního Cray-1, ale umístí do něj 30 počítačů Mac mini. Jedná se konkrétně o počítače Mac mini z roku 2012 až 2014 s procesory i5, kterých je 25 a procesory i7 kterých je zbývajících pět kusů. Dohromady tak počítače tvoří 70 jader s výkonem 1,5 TeraFLOPS, ocž je 9375x vyšší výkon, než kolik dosahoval původní Cray-1. Ten měl 160 MegaFLOPS. Důležité je navíc uvědomit si, že se jedná o velmi staré Mac mini a pokud by se použily nejnovější, bude výsledek ještě mnohem působivější.
Lidé z muzea vytvořili k této sestavě také retro terminál, kde běží macOS Mojave a můžete na něm pozorovat jak se třicet Mac mini propojených pomocí MPI rozhraní snaží luštit složité matematické úkoly. V muzeu můžete také rovnou přispět na kampaň jejíž výtěžek by měl vést k tomu, aby muzeum koupilo 70 až 80 počítačů Mac mini s čipy M4 a ty připojily do již tak výkonného stroje a vytvořili počítač, který se stane jedním z 500 nejvýkonnějších počítačů na světě.