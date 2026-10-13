Beats láká na novou spolupráci s Pokémon

Společnost Beats patřící pod Apple zveřejnila krátké video, ve kterém ukázala, že chystá spolupráci s Pokémon. Podle všech náznaků se bude jednat o nový reproduktor Beats Pill s motivem Pikachu. Právě Pikachu nedávno navstívil také Apple Park a setkal se s Timem Cookem i Johnem Ternusem. Již na začátku tohoto měsíce sdílela influencerka BritBratTV dvojici fotografií krabice, které by měly patřit právě novému reproduktoru Beats Pill s motivem Pikachu, kterou objevila v americkém řetězci Target. Právě na tento produkt nová upoutávka odkazuje. S největší pravděpodobností bude nový reproduktor uveden na trh ještě do konce tohoto měsíce.