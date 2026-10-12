Samsung ve velkém výprodeji! Alza zlevnila přes 260 produktů, ušetříte až 20 tisíc Kč

Komerční sdělení: Alza dny jsou v plném proudu a tentokrát si na své přijdou především fanoušci Samsungu. Oblíbený internetový obchod totiž v rámci své říjnové slevové akce zlevnil stovky produktů této jihokorejské značky, přičemž u některých z nich se úspora pohybuje dokonce v řádu desetitisíců korun. Výhodněji tak nyní pořídíte nejen smartphony Galaxy, ale také chytré hodinky, tablety, televizory, monitory či nejrůznější domácí spotřebiče. A jelikož Alza nabízí slevy prostřednictvím speciálních kódů, získání zvýhodněných cen je otázkou několika kliknutí.
Samsung Galaxy, OLED televize i chytré hodinky za skvělé ceny
V nabídce aktuálních Alza dnů najdete přes 260 produktů Samsungu. Za pozornost stojí například Samsung Galaxy S25 FE s 256GB úložištěm, který nyní pořídíte za 14 392 Kč namísto původních 17 990 Kč. Ještě zajímavější může být pro některé zákazníky ohebný Galaxy Z Flip8 s 256GB pamětí, jehož cena klesla z 28 490 Kč na 24 217 Kč. Pokud pak hledáte něco levnějšího, tablet Galaxy Tab A11 s 64GB úložištěm vychází na pouhých 3 791 Kč.
Velmi zajímavé slevy se týkají také televizorů. Například 65″ OLED Samsung QE65S90H nyní stojí 29 990 Kč oproti původním 49 983 Kč, což představuje úsporu téměř 20 tisíc korun. Levněji lze pořídit také 55″ OLED Samsung QE55S85H za 19 990 Kč namísto 30 754 Kč. Milovníky chytrých hodinek pak může potěšit Samsung Galaxy Watch Ultra (2025), jejichž cena klesla ze 14 271 Kč na 9 990 Kč.
Zlevnily i pračky, lednice a počítačové příslušenství
Alza však nezapomněla ani na domácí spotřebiče. Například pračku Samsung EcoBubble s kapacitou 11 kg nyní pořídíte za 10 702 Kč, zatímco kombinovaná lednice Samsung RB34C605CWW/EF vychází na 10 990 Kč. Zajímavou nabídku představuje také americká lednice Samsung RS90F66BETEO Family Hub, jejíž cena se díky slevovému kódu snížila ze 45 835 Kč na 38 960 Kč.
Na své si přijdou rovněž hráči a majitelé počítačů. Výkonný SSD disk Samsung 990 PRO s kapacitou 4 TB nyní stojí 16 792 Kč místo 20 990 Kč, zatímco 32″ herní monitor Samsung Odyssey G5 s obnovovací frekvencí 180 Hz pořídíte za 4 741 Kč.
Pro získání uvedených cen je potřeba při nákupu využít příslušný slevový kód, například ALZADNY15, ALZADNY20 nebo ALZADNY40. Konkrétní kód je vždy uveden přímo u produktu. Alza dny potrvají až do 26. října 2026, takže na využití zvýhodněných cen zbývá ještě dostatek času. Pokud však máte některý z produktů Samsungu vyhlédnutý, současná nabídka rozhodně stojí za prohlédnutí.