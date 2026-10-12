Remnants: Apple představil první imersivní horor pro Vision Pro přichází!

Pokud milujete horory, je nejvyšší čas oprášit váš zapomenutý Vision Pro. Apple totiž právě představil první imersivní horor, určený exkluzivně pro Vision Pro. V traileru Apple ukázal skutečné reakce diváků, kteří měli možnost film vidět a už teď vím, že já se svým strachem z čehokoli co na mě někde vybafne se k nim rozhodně nepřidám. Horor má být opravdu brutální záležitost pro milovníky klasických lekacích scén. Vstoupíte v něm na hrad Woldmere a ponoříte se do znepokojivého světa, který vytvořil scénárista a režisér Ti West. Užijete si vše, od atmosféry a hereckých výkonů až po pocit, že jste přímo součástí filmu. Pokud se rádi bojíte, pak si to rozhodně nesmíte nechat ujít. Film bude k dispozici bude na Apple Vision Pro od 16. 10. 2026.