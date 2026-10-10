DATART zlevnil horkovzdušné fritézy Tefal! Ušetříte přes 1100 Kč

Komerční sdělení: Horkovzdušné fritézy si v posledních letech našly cestu do celé řady domácností, a není se vlastně čemu divit. Dokáží totiž připravit hranolky, maso, zeleninu i spoustu dalších pokrmů rychle, jednoduše a především s minimálním množstvím oleje. Pokud o pořízení tohoto kuchyňského pomocníka uvažujete, možná vás potěší aktuální akce DATARTu. V rámci probíhajících DATART nákupů totiž nyní nabízí vybrané horkovzdušné fritézy Tefal se slevou 20 %. A jelikož se akce týká dvou poměrně zajímavých modelů, na své si přijdou jak menší domácnosti, tak početnější rodiny.
Na výběr jsou dva zajímavé modely
První zlevněnou fritézou je Tefal Easy Fry Infrared EY8328E0, která láká především na objem 7 litrů a technologii Infra-Heat využívající dvojité topné těleso. Díky tomu dokáže připravovat pokrmy rychle a rovnoměrně, přičemž výsledkem by mělo být krásně křupavé jídlo. Nechybí ani osm automatických programů, které přípravu oblíbených pokrmů výrazně usnadňují, nebo praktický průzor umožňující sledovat průběh přípravy. Běžná cena této fritézy činí 3 499 Kč, v rámci DATART nákupů ji však pořídíte za 2 351 Kč.
Druhou možností je novinka Tefal Ever Fry XXL Dual+ EY9478E0, která cílí především na ty, kteří potřebují připravovat větší množství jídla najednou. Nabízí totiž velkorysý objem 11 litrů a především dva samostatné fritovací koše. V jednom tak můžete připravovat například maso, zatímco ve druhém se budou současně dělat hranolky nebo zelenina. Výhodou je rovněž možnost regulace teploty, přehledný displej či nepřilnavý povrch nádob. Tento model běžně vychází na 4 399 Kč, nyní jej však DATART nabízí za 3 449 Kč.
Se slevou ušetříte stovky korun
Ačkoliv se oba modely liší především kapacitou a způsobem přípravy, společné mají to, že je nyní můžete pořídit za výrazně příznivější ceny. U menšího modelu Easy Fry Infrared činí úspora 1 148 Kč, zatímco u většího Ever Fry XXL Dual+ zaplatíte o 950 Kč méně. Výběr tak záleží především na tom, kolik jídla běžně připravujete a zda oceníte možnost využívat dva samostatné koše současně.
Akce probíhá v rámci DATART nákupů a podle zveřejněných podmínek se vztahuje na vybrané modely značky Tefal. Fritézy lze objednat prostřednictvím e-shopu, přičemž dostupné jsou také ve vybraných kamenných prodejnách DATART. Pokud tedy chcete vaření trochu usnadnit a zároveň při nákupu ušetřit, současná nabídka rozhodně stojí za pozornost. Slevy jsou časově omezené a mohou skončit také dříve v případě odvolání akce.