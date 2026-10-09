X-Sense: chytrá ochrana domácnosti, která jde dál než zákonné minimum

Požární hlásič už nemusí být jen zařízení na stropě, které začne hlasitě pípat ve chvíli, kdy doma vznikne problém. Moderní bezpečnostní systém dokáže majitele upozornit také na mobilní telefon, propojit více místností a informovat o stavu jednotlivých detektorů, i když právě není doma. Značka X-Sense spojuje požadavky na spolehlivou detekci s možnostmi chytré domácnosti a nabízí řešení od jednoduchých autonomních hlásičů až po komplexní systém pro celý rodinný dům.
Požár patří mezi situace, ve kterých rozhodují minuty. Čím dříve je vznikající nebezpečí odhaleno, tím větší je šance na bezpečnou evakuaci i omezení škod na majetku. Právě proto se požární detektory postupně stávají běžnou součástí moderních domácností. Nejde přitom pouze o doporučení – u některých staveb jejich instalaci vyžadují také české právní předpisy. Značka X-Sense na tento základ navazuje řešeními, která kromě samotné detekce přidávají bezdrátové propojení, vzdálenou kontrolu a upozornění prostřednictvím mobilní aplikace.
Požární hlásič není jen doporučení. U nových domů jej vyžaduje vyhláška
Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, stanovuje požadavky na autonomní detekci a signalizaci požáru. Hasičský záchranný sbor ČR uvádí, že vyhláška, účinná od 1. července 2008, přinesla mimo jiné nové požadavky na vybavení nových rodinných domů a staveb určených k bydlení požárními hlásiči.
Důležitý je také samotný typ zařízení. Příloha č. 5 vyhlášky č. 23/2008 Sb. výslovně uvádí, že zařízením autonomní detekce a signalizace může být autonomní hlásič kouře podle ČSN EN 14604. To je důležitá informace i při výběru konkrétního výrobku. Základní detektor kouře X-Sense XS01 a jeho variace používají fotoelektrický senzor, akustický alarm o hlasitosti minimálně 85 dB a splňují bezpečnostní standard EN 14604:2005+AC:2008. Je tedy typem autonomního kouřového hlásiče, který odpovídá kategorii zařízení uvedené ve vyhlášce. A právě zde je důležité rozlišovat mezi tím, co je minimum požadované předpisem, a tím, co může nabídnout moderní bezpečnostní systém.
Zákonné minimum je hlásič. Proč ale chtít smart detektor?
Představme si jednoduchou situaci. Klasický autonomní hlásič kouře funguje přesně tak, jak má. Zaznamená kouř a spustí hlasitou sirénu. Pokud jste doma, je to přesně upozornění, které potřebujete. Ale co když jste ale v práci, na dovolené, na nákupu nebo několik hodin cesty od domu?
Hlásič může alarmovat dokonale, ale vy jej neuslyšíte. A právě zde začíná hlavní výhoda smart detektorů. Chytré požární detektory dokáží v případě mimořádné situace odeslat upozornění také do mobilního telefonu. Uživatel tak může dostat informaci o problému bez ohledu na to, zda stojí přímo pod detektorem, nebo je na druhém konci města. Z bezpečnostního zařízení, které pouze „pípá“, se tím stává systém, který s majitelem komunikuje.
Dům pod kontrolou i ve chvíli, kdy v něm nejste
Smart řešení X-Sense využívají aplikaci X-Sense Home Security, která umožňuje sledovat kompatibilní zařízení, přijímat upozornění a získat informaci o tom, ve které části domu k události došlo. Pro český a slovenský trh je důležitou výhodou také skutečnost, že je mobilní aplikace dostupná v českém i slovenském jazyce. To výrazně zjednodušuje běžné používání systému i jeho instalaci zákazníkům, kteří nechtějí bezpečnost domácnosti nastavovat prostřednictvím aplikace pouze v angličtině.
V případě chytrého systému může telefon uživatele upozornit nejen na samotný poplach, ale u podporovaných zařízení také například na nízkou baterii, poruchový stav nebo další důležité změny. X-Sense tak přidává k samotné detekci ještě druhou vrstvu ochrany – informaci. A právě informace, která přijde včas, může být při mimořádné situaci zásadní.
Který detektor kouře zvolit?
Modelová řada X-Sense XS01 zahrnuje tři kompaktní fotoelektrické detektory kouře splňující normu EN 14604. Základní XS01 nabízí jednoduchou autonomní ochranu s alarmem ≥ 85 dB a vestavěnou baterií s životností až 10 let, XS01-WX přidává přímé 2,4GHz Wi-Fi připojení a upozornění prostřednictvím aplikace X-Sense Home Security a XS01-M umožňuje bezdrátové propojení více hlásičů. V kombinaci se základnovou stanicí SBS50 lze z modelu XS01-M vytvořit chytrý bezpečnostní systém pro více místností nebo celý rodinný dům.
Ochrana před kouřem i oxidem uhelnatým
Pro ochranu před oxidem uhelnatým nabízí X-Sense například model XC0C-iR, chytrý Wi-Fi detektor s elektrochemickým senzorem splňující evropskou normu EN 50291, který se připojuje přímo k Wi-Fi a prostřednictvím aplikace X-Sense Home Security umožňuje vzdálené sledování, upozornění na nebezpečí a během alarmu také zobrazení aktuální koncentrace CO v ppm. Pro zákazníky, kteří chtějí spojit detekci kouře a oxidu uhelnatého v jednom zařízení, je určen X-Sense SC07-MR, který kombinuje fotoelektrickou a elektrochemickou detekci a splňuje obě klíčové evropské normy – EN 14604 pro detekci kouře a EN 50291 pro detekci oxidu uhelnatého. Díky tomu může být součástí komplexního systému ochrany domácnosti proti dvěma zásadním rizikům současně.
Proč se vyplatí investovat do smart detektorů?
Hlavní výhoda chytrých požárních detektorů se projeví zejména ve chvíli, kdy majitel není doma. Zatímco běžný autonomní hlásič upozorní na nebezpečí pouze akustickým alarmem v místě instalace, smart detektor může současně odeslat upozornění do mobilního telefonu. Uživatel se tak o vznikající situaci dozví okamžitě a může včas reagovat, například kontaktovat rodinu, souseda nebo podle závažnosti situace integrovaný záchranný systém. Přidanou hodnotou chytrého řešení tedy není samotné Wi-Fi připojení, ale především rychlá informace o tom, co se v domácnosti děje, i když se majitel nachází mimo domov.
X-Sense: od povinného minima k chytré ochraně domácnosti
České předpisy stanovují u příslušných staveb základní požadavky na autonomní detekci a signalizaci požáru a norma EN 14604 pak zákazníkovi dává jasné vodítko při výběru odpovídajícího kouřového hlásiče. Tím ale možnosti moderní domácí bezpečnosti nekončí. Dnes už nejde pouze o otázku, zda je domácnost vybavena požárním hlásičem, ale také o to, zda se majitel o případném nebezpečí dozví okamžitě, i když právě není doma.
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