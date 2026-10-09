SuperPlan: Nová aplikace pro iPhone vám usnadní nakupování i vaření. Navíc rozumí česky!

Nákupní seznamy patří mezi věci, které má dnes ve svém telefonu snad každý. A přestože se na první pohled může zdát, že na nich vlastně není co vylepšovat, opak je pravdou. Přesvědčit se o tom nyní můžete díky nové aplikaci SuperPlan, za kterou stojí tvůrci populární aplikace na věrnostní karty SuperCards. Ti totiž přišli s řešením, které klasický nákupní seznam posouvá na úplně jinou úroveň. Kromě možnosti sdílet jej s ostatními členy domácnosti totiž dokáže díky umělé inteligenci rozpoznávat nadiktované položky, převádět fotografie ručně psaných seznamů do digitální podoby nebo třeba vytvářet nákupní seznamy z receptů na Instagramu či TikToku. A co je možná vůbec nejlepší, aplikace je dostupná zdarma, podporuje češtinu a nevyžaduje žádnou registraci.
Za aplikací SuperPlan stojí berlínský vývojářský tým, který má s podobnými projekty poměrně bohaté zkušenosti. Jeho členové totiž v minulosti pracovali na populární aplikaci Stocard, která si získala více než 50 milionů uživatelů, a nyní stojí za aplikací SuperCards, kterou využívají zhruba čtyři miliony lidí. Novinka SuperPlan, která vyšla 7. října letošního roku, se nicméně zaměřuje na trochu jinou oblast, a to konkrétně na plánování nákupů a vaření.
Nákupní seznam, kterému stačí říct, co potřebujete
Jednou z nejzajímavějších funkcí SuperPlanu je bezesporu způsob, jakým lze do nákupního seznamu přidávat jednotlivé položky. Zatímco u klasických aplikací je zpravidla nutné vše ručně vypisovat, zde můžete seznam jednoduše nadiktovat. Aplikace totiž využívá vlastní hlasovou umělou inteligenci, která byla vyvinuta přímo pro potřeby nakupování a která si poradí nejen s názvy jednotlivých produktů, ale také s jejich množstvím nebo opravami během diktování. Pokud tedy například řeknete „pět jablek, ne, vlastně šest, a k tomu mléko“, aplikace automaticky pochopí, že na seznam má přidat šest jablek a mléko. Velmi příjemné je navíc to, že si bez problémů poradí i s češtinou, kterou například Siri od Applu stále nepodporuje.
Tím však možnosti přidávání položek ani zdaleka nekončí. SuperPlan totiž dokáže rozpoznat také ručně psaný nákupní seznam, který stačí jednoduše vyfotit fotoaparátem telefonu. Stejně tak si poradí například s nákupními požadavky zaslanými přes WhatsApp, a to dokonce i v případě hlasových zpráv. Ty stačí do aplikace nasdílet a ta už se postará o jejich převedení do přehledného seznamu. Jednotlivé položky navíc automaticky třídí do kategorií podle toho, ve kterém oddělení supermarketu je zpravidla najdete. Díky tomu tak nemusíte při nakupování neustále přeskakovat mezi jednotlivými částmi seznamu, ale můžete postupovat podle rozmístění zboží v obchodě.
Velkou výhodou je rovněž možnost sdílení nákupního seznamu s ostatními členy domácnosti. K tomu stačí zaslat odkaz, QR kód nebo pozvánku prostřednictvím WhatsAppu, přičemž všichni pozvaní následně vidí stejný seznam a mohou do něj přidávat další položky či odškrtávat již nakoupené zboží. Veškeré změny se přitom synchronizují prakticky okamžitě, takže například v situaci, kdy jeden člen domácnosti vyrazí nakupovat a druhý si doma vzpomene na něco dalšího, není potřeba nic složitě řešit. Potěší také možnost používat seznam offline nebo chytré návrhy často nakupovaných produktů, které mohou jeho vytváření ještě více urychlit.
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Z Instagramu rovnou do nákupního košíku
SuperPlan však není jen obyčejným nákupním seznamem. Jeho druhou zásadní součástí je totiž digitální kuchařka, která dokáže shromažďovat recepty z nejrůznějších zdrojů. Pokud například na Instagramu, TikToku, YouTube nebo Pinterestu narazíte na zajímavý recept, nemusíte si jej ukládat mezi záložky nebo složitě přepisovat jednotlivé ingredience. Stačí příspěvek nasdílet do SuperPlanu, který z něj dokáže získat potřebné suroviny i samotný postup přípravy. Stejným způsobem lze pracovat také s recepty z webových stránek, Facebooku nebo klasických papírových kuchařek. U těch stačí vyfotit příslušnou stránku, přičemž podle vývojářů si aplikace poradí dokonce i s ručně psanými recepty nebo staršími zažloutlými stránkami.
Takto získané recepty si následně můžete ukládat do vlastní digitální kuchařky, třídit je do sbírek a sdílet s ostatními členy rodiny. Aplikace k nim navíc dokáže přiřadit obrázek a připravit podrobný postup včetně časovačů. Vůbec nejzajímavější je však propojení receptů s nákupním seznamem. Pokud se totiž rozhodnete některý z uložených pokrmů připravit, stačí zvolit požadovaný počet porcí a SuperPlan automaticky přepočítá množství jednotlivých surovin, které následně jediným klepnutím přidáte na nákupní seznam. Pokud navíc plánujete připravovat více pokrmů, aplikace dokáže stejné ingredience z různých receptů sloučit do jedné položky. Základní suroviny, které pravděpodobně máte doma, pak oddělí do samostatné skupiny, takže nemusíte zbytečně nakupovat například sůl nebo další běžné ingredience.
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Co se týče dostupnosti, SuperPlan si můžete stáhnout zcela zdarma na iPhone i telefony s Androidem. Bezplatně lze přitom vytvářet, sdílet a synchronizovat nákupní seznamy bez jakýchkoliv omezení, přičemž aplikace neobsahuje reklamy a k jejímu používání není nutné zakládat uživatelský účet. Jediné omezení se týká funkcí využívajících umělou inteligenci, na které se vztahuje týdenní limit. Ten je možné odstranit prostřednictvím předplatného Premium. Pokud vás tedy klasické nákupní seznamy už příliš nebaví nebo hledáte způsob, jak si zjednodušit plánování jídel a následné nakupování, SuperPlan rozhodně stojí za vyzkoušení. Minimálně kombinace českého hlasového ovládání, sdílených seznamů a automatického zpracování receptů totiž působí velmi zajímavě.
- Aplikaci si můžete stáhnout zdarma z App Storu nebo Google Play.