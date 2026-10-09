QNAP představil novinku, která firmám výrazně usnadní zálohování dat

S rostoucími hrozbami ransomwaru a složitostí hybridních IT prostředí je odolnost podniků pod nebývalým tlakem. Společnost QNAP® Systems, Inc., přední inovátor v oblasti úložišť, sítí a výpočetních řešení, dnes oznámila vydání nového podnikové řešení pro zálohování HDP for Business Beta. Díky odstranění potřeby drahých specializovaných zálohovacích zařízení umožňuje HDP for Business podnikům proměnit stávající zařízení QNAP NAS na centralizovaná centra pro zálohování a ověřování obnovy, která poskytují ochranu dat napříč lokalitami s optimalizovanými celkovými náklady na vlastnictví (TCO).
„Největším slabým místem podnikových záloh je nejistota – mít zálohy, aniž by bylo jisté, že je v případě krize skutečně obnovíte,“ říká Jack Wang, produktový manažer společnosti QNAP. „HDP for Business staví automatizované ověřování obnovy a záznam procesu spuštění do samotného jádra řešení, čímž poskytuje ověřitelný důkaz, že obnova skutečně funguje. Výrazně tím snižuje zátěž IT auditů a zároveň slouží jako klíčová obranná linie proti ransomwaru a pomáhá zajistit kontinuitu podnikání.“
Jednotná integrace pro odstranění izolovaných IT prostředí v podniku
Moderní podnikové IT zahrnuje virtuální stroje, fyzické servery i úložiště různých výrobců, což vede k roztříštěné správě záloh. HDP for Business sjednocuje různorodé lokální (on-premise) i okrajové (edge) pracovní úlohy do jedné platformy. Podporuje virtuální stroje (VMware®, Microsoft® Hyper-V, Proxmox®), koncová zařízení (Windows® PC / Server), souborové servery (Nutanix®, NetApp®, QNAP NAS, SMB/rsync) a databáze (Oracle®, Microsoft® SQL Server). Organizace tak již nemusí používat různé zálohovací nástroje pro různé platformy, což výrazně zjednodušuje správu IT.
Vestavěná ochrana pro vyšší odolnost vůči ransomwaru
V rámci konceptu Zero Trust představují zálohy poslední linii obrany. HDP for Business využívá tři klíčové mechanismy, které zajišťují neměnnost a izolaci záložních souborů:
- Neměnné zálohy: Díky integraci s operačním systémem QuTS hero jsou zálohy po zápisu uzamčeny. Ani správci systému nemohou data během doby uchování měnit ani mazat.
- Izolace Airgap+: Zálohovací servery se mimo plánovaná okna zálohování automaticky vypínají a zůstávají fyzicky offline v době potencionálních kybernetických útoků, čímž brání laterálnímu šíření hrozeb.
- Soulad s 3-2-1-1-0: Bezproblémová integrace s úložišti QNAP (lokální QuObjects, cloudové myQNAPcloud Object) a S3-kompatibilními cloudovými službami (Amazon® S3, Wasabi®) umožňuje vytvářet vzdálené, neměnné kopie a zajišťuje, že žádná záloha nezůstane neověřená.
Proaktivní ověřování záloh a okamžité obnovení
Na běžný problém „záloha neznamená obnovu“ reaguje HDP for Business automatickým prováděním testů obnovy a spuštění na zálohovacím serveru po dokončení úlohy, včetně videozáznamu jako důkazu pro IT audit bez dopadu na produkční prostředí.
V případě neočekávaného výpadku serveru mohou IT týmy využít funkci Instant Restore a spustit zálohované soubory přímo jako virtuální stroje na zálohovacím serveru, čímž obnoví služby během několika minut místo hodin.
Centralizovaná správa více poboček bez licenčního uzamčení
HDP for Business je určený pro organizace s více pobočkami a nabízí centralizovanou konzoli pro správu s globálním přehledem z jednoho přihlášení. Přepnutí na záložní server pro správu zajišťuje vysokou dostupnost – pokud dojde k výpadku hlavního serveru, administrátoři mohou jedním kliknutím přepnout na záložní server a naplánované zálohovací úlohy budou pokračovat bez přerušení.
Na rozdíl od tradičních řešení, která účtují poplatky za každý chráněný server nebo VM, HDP for Business umožňuje neomezenou ochranu zařízení bez poplatků za jednotlivé uzly. Software se instaluje přímo na podporované x86 QNAP NAS jednotky a sdílí úložiště i výpočetní výkon pro co nejnižší provozní náklady. Jedinou placenou součástí je Centralizovaná správa. Beta verze podporuje až čtyři QNAP NAS jednotky (včetně uzlu pro správu a ulzu pro zálohování), oficiální verze nabídne škálovatelné licenční možnosti.
Dostupnost a systémové požadavky
Chcete-li se dozvědět více o HDP for Business, navštivte: https://www.qnap.com/go/software/hdp-for-business
HDP for Business Beta je nyní k dispozici v QNAP App Centru s počáteční podporou operačního systému QuTS hero (h6.0.0 a novější); podpora operačního systému QTS bude přidávána postupně.
Systémové požadavky: QNAP NAS na bázi x86 (Intel® nebo AMD®). Management Server vyžaduje minimálně čtyřjádrový procesor a 8 GB RAM. (Ostatní x86 modely lze použít jako zálohovací uzly). Funkce Immutable Backup vyžaduje QuTS hero OS; Instant Restore a ověření zálohy vyžadují Virtualization Station.