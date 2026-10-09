Google slaví 20 let v Česku. Nově nafotil Šumavu pro Street View a Pokáč mu složil speciální píseň

Google letos slaví 20 let působení v České republice a při této příležitosti si připravil hned několik zajímavých novinek. Společnost, která v roce 2006 vstupovala na český trh s pouhými třemi zaměstnanci a čtyřmi službami, se za dvě desetiletí proměnila v jednoho z nejvýznamnějších hráčů tuzemského technologického prostředí. Dnes Češi běžně využívají nejen Vyhledávač, Gmail nebo Mapy Google, ale také YouTube, Android, cloudové služby či nástroje umělé inteligence Gemini. A právě AI má podle Googlu hrát v jeho dalším působení v Česku zásadní roli. Oslavy výročí však společnost pojala i trochu netradičně. Nechala totiž nově nasnímat Šumavu pro Street View a spojila síly s písničkářem Pokáčem, který při této příležitosti složil speciální skladbu.
Od tří zaměstnanců až po éru umělé inteligence
Když Google v roce 2006 otevíral českou pobočku pod vedením Taťány le Moigne, nabízel zde pouze Vyhledávač, Gmail a dnes již prakticky zapomenuté nástroje Toolbar a Desktop. Postupně však začal lokalizovat další služby, které se staly běžnou součástí každodenního života. V roce 2008 se například češtiny dočkaly Mapy Google a YouTube, o rok později dorazilo Street View a první telefon s Androidem. Následovaly služby Google Play, Google Pay či YouTube Premium a v roce 2024 se v Česku začaly oficiálně prodávat také smartphony Google Pixel.
V posledních letech se Google zaměřuje především na umělou inteligenci. Čeští uživatelé tak mohou využívat například Gemini, NotebookLM, AI Přehledy ve Vyhledávání nebo pokročilejší konverzační funkce Gemini Live. Společnost se zároveň snaží pomáhat tuzemským firmám s nasazováním AI a cloudových technologií. Podle zveřejněných údajů navíc od roku 2016 prošlo některým z jejích vzdělávacích programů zaměřených na digitální dovednosti a umělou inteligenci více než 700 tisíc Čechů.
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Šumava ve Street View a speciální píseň od Pokáče
Samotné výročí se ale Google rozhodl oslavit i způsobem, který potěší běžné uživatele. Během letošního léta totiž jeho vozy Street View vyrazily do Národního parku Šumava, kde pořídily nové snímky vybraných vyhlídkových tras. Díky tomu si nyní můžete některá z nejkrásnějších míst největšího českého národního parku prohlédnout přímo v Mapách Google, ať už plánujete výlet, nebo se chcete jen virtuálně pokochat přírodou.
Ještě originálnějším způsobem pak Google oslavil své výročí ve spolupráci s písničkářem Pokáčem. Ten totiž vytvořil speciální skladbu, jejíž text vychází z nejvyhledávanějších témat a trendů posledních dvaceti let. Výsledkem je hudební připomínka událostí, které v uplynulých dvou dekádách zajímaly české uživatele internetu.
Google při příležitosti výročí připomněl také svou podporu neziskového sektoru. Prostřednictvím organizace Google.org poskytl od roku 2018 českým neziskovým organizacím a akademickým institucím celkem 152 milionů korun. Dalších více než 800 tuzemských neziskovek pak využívá jeho reklamní kredity a technologické nástroje. Zatímco tedy prvních dvacet let působení Googlu v Česku bylo především ve znamení rozvoje internetu, mobilních služeb a digitálního podnikání, další dekádu chce společnost postavit zejména na umělé inteligenci.