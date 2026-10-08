Trpíte závislostí na telefonu? Tento gadget vám pomůže se jí zbavit

Pokud hodiny trávíte na instagramu a nejste schopni se zbavit své závislosti na telefonu, existuje řešení lepší než jakákoli aplikace na světě. (Pause) přichází s něčím, co vypadá jako ochranné sklo na displej, které má uprostřed ventil a časovač. Jednoduše nastavíte na časovači požadovanou dobu, po kterou chcete aby byl váš telefon zamknutý, přiložíte (pause) na displej svého telefonu a sklo se na něj automaticky přisaje. Díky tomu, že je poloprůhledné, máte možnost přijmout nebo uskutečnit hovor, ale klasické aplikace si neužijete. Jakmile skončí časovač, ventil povolí podtlak, kterým se sklo přisálo k displeji vašeho telefonu a vy jej můžete opět začít používat. Výrobce si svého nápadu cenní na 79$ a tvrdí, že je to mnohem lepší řešení než jakýkoli softwarový zámek.
Jednak by vás mělo používání Pause bavit, ale také se jej jen tak jednoduše nezbavíte. Jedná se navíc o fyzickou bariéru, kterou nemáte, jak obejít, nespotřebovává žádnou baterii vašeho telefonu a nemůže nijak zneužít vaše data. Baterie vydrží podle výrobce na 4hodinové zamknutí telefonu a poté jej jednoduše nabijete pomocí USB-C kabelu. Pokud se chcete tedy zbavit závislosti na telefonu, je to zajímavé řešení. Oficiální web produktu najdete na Pauseyourphone.com