Ušetřete v DATARTu hned dvakrát! K nákupu získáte kupony za 600 Kč

Komerční sdělení: DATART nákupy jsou v plném proudu a kromě slev až 40 % nyní přinášejí ještě jednu možnost, jak při nakupování ušetřit. Když totiž v rámci akce nakoupíte do 12. října 2026, získáte navíc slevové kupony v celkové hodnotě 600 Kč na své další nákupy. Ty se vám automaticky objeví přímo v mobilní aplikaci DATART v sekci Moje kupony.
Nejprve sleva, potom další kupony
Princip celé akce je tedy velmi jednoduchý. Při DATART nákupech můžete vybírat z elektroniky zlevněné až o 40 % a současně si nákupem zajistit kupony, které využijete později. Není přitom potřeba nikde nic složitě registrovat ani zadávat další kódy – kupony se po splnění podmínek automaticky zpřístupní v aplikaci DATART.
Do DATART nákupů spadá široká škála elektroniky. Vybírat lze například mezi televizemi, sluchátky, mobilními telefony, notebooky, tablety, herní elektronikou, pračkami, sušičkami, lednicemi, vysavači, kávovary nebo produkty pro péči o tělo. Pokud tedy některý z větších nákupů elektroniky plánujete, můžete nyní využít současnou slevu a zároveň si připravit další úsporu na příště.
Na využití kuponů máte čas do konce října
Slevové kupony získáte za nákupy uskutečněné od 23. září do 12. října 2026 a následně je můžete využít až do 31. října. Počítat je pouze potřeba s tím, že kupony nelze kombinovat s jinými akcemi ani dalšími slevovými kódy. Pokud tedy chcete z DATART nákupů vytěžit maximum, vyplatí se vedle samotných akčních cen pohlídat i aplikaci, ve které na vás mohou čekat kupony v celkové hodnotě 600 Kč.