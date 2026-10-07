JBL představil Pulse 6. Reproduktor, který rozzáří celou párty

Představujeme nový JBL Pulse 6, který spojuje legendární zvuk JBL s působivou a přizpůsobitelnou 360stupňovou světelnou show. Každý playlist, párty nebo setkání s přáteli tak dokáže proměnit v nezapomenutelný zážitek. Novinkou je osvětlené madlo a nové světelné efekty, díky kterým JBL Pulse 6 snadno vytvoří tu správnou atmosféru, ať už vás hudba zavede kamkoli.
Výkonnější zvuk pro ještě větší zážitky
JBL Pulse 6 přináší výrazný legendární zvuk JBL podpořený technologií AI Sound Boost, která analyzuje hudbu v reálném čase a optimalizuje akustický výkon při zachování nízké úrovně zkreslení. Vylepšená akustická konstrukce přináší přirozenější a vyváženější zvuk s hlubšími basy a vytváří pohlcující 360stupňový zážitek, který můžete nejen slyšet, ale také vidět a cítit.
Rozzařte každý okamžik
Ať už jde o spontánní párty nebo pohodový večer s přáteli, JBL Pulse 6 je navržen tak, aby byl středem pozornosti. Nové dynamické světelné efekty přinášejí ještě více energie a pohybu, zatímco jemnější ambientní režimy pomáhají vytvořit příjemnou atmosféru ve chvílích, kdy je čas zpomalit.
Pulse přichází v novém výrazném designu a přidává osvětlené madlo, které spojuje styl s praktickým využitím. Světelná show zůstává nedílnou součástí reproduktoru, nyní však v ještě přenosnějším provedení. JBL Pulse 6 tak můžete snadno vzít z obýváku na terasu nebo z párty rovnou na afterparty.
„Integrované osvětlení v přenosných reproduktorech je stále populárnější, pro JBL však nejde o žádnou novinku. Přizpůsobitelná 360stupňová světelná show je součástí designu řady Pulse již od uvedení prvního modelu v roce 2013,“ uvedl Carsten Olesen, prezident divize Consumer Audio společnosti HARMAN. „Dnes se soustředíme na ještě lepší propojení zvuku a světelných efektů napříč celým naším portfoliem – od funkčního Edge Lighting u reproduktorů, jako je JBL Xtreme 5, přes ikonickou a plnohodnotnou světelnou show, kterou známe z modelů JBL PartyBox, až po nový JBL Pulse 6.“
Chcete po dlouhém dni vypnout? Režim Sunset Mode umožňuje prostřednictvím aplikace JBL One nastavit časový interval, během kterého se světlo postupně ztlumí. Pomůže tak vytvořit klidnější atmosféru pro odpočinek a příjemné zakončení dne.
A když večer potřebujete trochu světla navíc, stačí dvakrát poklepat na reproduktor a aktivovat novou funkci Bedside Lamp. JBL Pulse 6 následně rozzáří prostor příjemným teplým světlem.
Když se spojí světlo se zvukem
Pokud jeden Pulse nestačí, nechybí samozřejmě technologie Auracast™, která umožňuje propojit JBL Pulse 6 s dalšími kompatibilními reproduktory JBL a vytvořit tak ještě větší zvukovou scénu.
S dalšími reproduktory Pulse 6, kompatibilními modely JBL PartyBox a světly JBL PartyLight můžete navíc synchronizovat nejen zvuk, ale také osvětlení a vytvořit jeden propojený audiovizuální zážitek, ve kterém hudba, světlo a barvy dokonale spolupracují.
JBL Pulse 6 bude dostupný na jbl.cz a u vybraných prodejců v říjnu 2026 za doporučenou cenu 7 499 Kč.
Hlavní vlastnosti:
- Legendární zvuk JBL s technologií AI Sound Boost a vylepšenou akustickou konstrukcí
- 360stupňová dynamická světelná show s integrovaným osvětleným madlem
- Celkem 16 světelných režimů: 10 ambientních režimů (Universe, Firefly, Sea, Campfire, Aurora, Blossom, Cheers, Storm, Sky a Hover) a 6 párty režimů (Neon, Loop, Bounce, Trim, Switch a Freeze)
- Propojení více reproduktorů přes Auracast™ a možnost vytvoření stereo páru
- Synchronizace zvuku a osvětlení s kompatibilními reproduktory JBL PartyBox a JBL PartyLight Stick
- Bluetooth® 6.0, přehrávání bezztrátového zvuku přes USB-C a jednoduché karaoke propojení s JBL EasySing Mic Mini
- Funkce Bedside Lamp aktivovaná dvojitým poklepáním
- Aplikace JBL One odemyká všechny možnosti JBL Pulse 6: výběr párty a ambientních světelných témat, režim Sunset Mode, zvuky pro dotvoření atmosféry, nastavení ekvalizéru a další funkce
- Výdrž baterie až 12 hodin
- Odolnost vůči vodě a prachu podle certifikace IP68
- Vyroben z recyklovaných materiálů, přičemž madlo obsahuje 93 % recyklovaného kovu