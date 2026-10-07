Apple vydal aktualizaci Firmware pro 3 roky starý nabíjecí Magsafe kabel

Apple opět ukázal svůj smysl pro detail a pro to, jak si váží svých zákazníků. Tři roky po zahájení prodeje, totiž vydal firmware pro svůj Magsafe 3 kabel určený pro MacBook Pro a MacBook Air. Pokud jste do dnešního dne netušili, že existuje něco jako firmware pro kabel, tak věřte, že existuje. Konkrétně totiž Apple vydal novou verzi firmware 3.2.0 pro USB-C kabel, která nahrazuje předcohzí verzi firmware 3.1.12. Apple sice nezveřejnil žádné informace o tom, co nový firmware přináší, ale je jasné, že bude lepší než ten předchozí. Jakmile máte kabel připojený k Macu a současně nápájecímu adaptéru, firmware se automaticky nainstaluje s tím, že provést jakoukoli ruční instalaci není možné a musíte psolehnout na to, že se aktualizace nainstaluje automaticky. Na druohu stranu pokud jste tři roky žili s předchozí verzí Firmware, kterou vlastně ani nemáte kde vidět nebo ověřit, tak to, zda se vám nová verze nainstaluje nebo nikoli, vám může být s klidem jedno.
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Není jasné, co nejnovější firmware přináší, jelikož Apple k němu nezveřejňuje poznámky k vydání. Aktualizace se nainstaluje automaticky v průběhu času, jakmile bude kabel připojen k Macu a napájecímu adaptéru; ruční instalace není možná.
Apple verzi firmwaru kabelu MagSafe v nástroji „Informace o systému“ v systému macOS nezobrazuje.