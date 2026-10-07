AirDesk: nejlepší stůl na světě zastoupí AirPower, zlepší pitný režim a protáhne tělo!

Když selhal Apple, musel si vývojář z HTX Studio vyrobit vlastní AirPower. A když už se pustil do celkem náročného projektu, řekl si proč vyrobit jen nějkaou nabíječku, proč nevyrobit rovnou AirDesk. Nakonec celý projekt dopadl jinak, než původně očekával, přesto však vznikl stůl, za který by se nemusel stadět ani Apple. Nabíjet tři zařízení najednou se sice nepodařilo, ale zato vznikl stůl, který vám nejen, že začne nabíjet telefon ať jej položíte kamkoli, ale také vám připomene váš pitný režim tím, že vám přímo přisune hrnek s pitím až k ruce, abyste jej jen zvedli a napili se. Stůl pak samzořejmě také automaticky mění výšku, aby vás donutil chvíli vstát a protáhnout se. Pokud tedy milujete podobné vychytávky, pak nezbývá, než si pustit následující video a věřím, že se u něj budete královsky bavit.