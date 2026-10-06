JBL představilo svůj nejvýkonnější PartyBox. Nabídne 1500 W i AI

JBL představilo JBL PartyBox Ultimate 2, svůj dosud nejvýkonnější párty reproduktor. JBL PartyBox Ultimate 2 je navržen pro velké akce v interiéru i exteriéru a v jednom přenosném reproduktorovém systému spojuje akustické komponenty profesionální úrovně, technologii AI Sound Boost, vestavěný dotykový ovládací panel a synchronizovanou světelnou show.
Nejnovější PartyBox přináší legendární zvuk JBL s působivou čistotou, pohlcující světelnou show a funkcemi nové generace, které rozhýbou každý dav. Ať už jde o velkou oslavu nebo event, PartyBox Ultimate 2 zaplní prostor zvukem, který je cítit, a detaily, které jsou slyšet, v interiéru i venku.
„Jako globální lídr v kategorii párty reproduktorů JBL tuto kategorii i nadále posouvá vpřed. V PartyBox Ultimate 2 jsme zúročili veškeré naše zkušenosti z oblasti profesionálního i přenosného audia. Jde o skutečnou vlajkovou loď série PartyBox, která představuje to nejlepší, co JBL nabízí,“ uvedl Carsten Olesen, prezident divize Consumer Audio ve společnosti HARMAN.
Obrovský zvuk, ve kterém vynikne každý detail
PartyBox Ultimate 2 přináší ohromujících 1 500 W legendárního zvuku JBL, tedy o více než 36 % vyšší výkon ve srovnání s předchozí generací*. Samotný výkon je však jen částí příběhu. Zcela přepracovaná akustická architektura kombinuje dvojici profesionálních PEN výškových měničů se zvukovody, jaké najdete i v profesionálních systémech JBL, dvojici 5palcových středových měničů a dva 10palcové basové měniče.
Výsledkem je širší zvuková scéna, hlubší basy, plnější vokály a více detailů v celém frekvenčním rozsahu. Zvuk, který má větší úder, dosáhne dál a odhalí z vaší oblíbené hudby ještě více. Technologie AI Sound Boost nepřetržitě analyzuje zvuk v reálném čase a optimalizuje jeho podání tak, aby zůstal výkonný, dynamický a s minimálním zkreslením i při hlasitosti vytočené na maximum.
Světelná show, která podtrhne každý moment
Takto mohutný zvuk si zaslouží stejně působivý vizuální zážitek. Od prvního tracku až po osvědčené hity, které zaplní parket, synchronizovaná světelná show promění každou akci ve skutečnou párty. PartyBox Ultimate 2 přináší novou generaci světelné show, která kombinuje pulzující světelné efekty, vícevrstvé osvětlení vytvářející pocit hloubky a pohybu a výraznou projekci na podlahu, která zaplní prostor působivými vizuálními efekty.
Stvořený pro pořádnou párty
Mějte vše pod kontrolou, i když je párty v plném proudu. Nový otočný ovladač hlasitosti zároveň slouží jako dotykový displej, přes který máte okamžitý přístup k hudbě, světelné show a nejdůležitějším nastavením. PartyBox Ultimate 2 je vůbec první PartyBox se zabudovaným dotykovým displejem, na kterém si můžete zkontrolovat, jaká skladba právě hraje a jaký světelný režim je zapnutý. Vše tak máte po ruce, aniž byste museli přerušovat zábavu.
Díky vestavěné funkci EasySing AI Vocal Removal můžete okamžitě proměnit skladby v karaoke verze bez zpěvu. Třešničkou na dortu je několik párty her, které jsou zabudované přímo v ovládacím displeji.
Stvořený na párty. Připravený vyrazit kamkoli.
Navzdory svému obrovskému výkonu je PartyBox Ultimate 2 navržen tak, aby se mohl snadno přesouvat spolu s vámi. Větší a odolnější kolečka usnadňují přepravu, zatímco vestavěná Wi-Fi, Bluetooth LE Audio, možnost propojení více reproduktorů přes Auracast™, AirPlay a Spotify Connect přinášejí ještě větší flexibilitu při každém způsobu poslechu. Ať už streamujete playlisty, připojujete profesionální techniku nebo synchronizujete více reproduktorů, PartyBox Ultimate 2 si poradí se vším.
Dostupnost a cena
JBL PartyBox Ultimate 2 bude v prodeji pravděpodobně v průběhu října 2026 na jbl.cz a u vybraných autorizovaných prodejců za doporučenou maloobchodní cenu 39 990 Kč.
Klíčové vlastnosti:
- 1 500 W legendárního zvuku JBL; dva PEN výškové měniče s akustickými zvukovody; dva 5palcové středové měniče; dva 10palcové basové měniče a dva bassreflexové porty
- AI Sound Boost pro detailní a čistý zvuk s nízkým zkreslením při jakékoli hlasitosti
- Přepracovaná světelná show s vícevrstvým osvětlením a výraznou projekcí na podlahu
- Intuitivní dotykový ovládací panel s vestavěnou funkcí EasySing AI Vocal Removal a párty hrami
- Rozšířené možnosti připojení: optický vstup pro karaoke s televizorem, XLR line-in pro DJ techniku, bezztrátové přehrávání zvuku přes USB-C, kvalitní Wi-Fi připojení, Wi-Fi 6, Bluetooth LE Audio a Auracast™
- Aplikace JBL One pro kompletní ovládání světelné show, funkcí a nastavení
- Široké možnosti bezdrátového připojení včetně Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2, Google Cast™, Roon Ready, Spotify Connect, Tidal Connect a Qobuz Connect
- Větší kolečka a pevná ergonomická rukojeť pro snazší přepravu
- Konstrukce odolná proti stříkající vodě s certifikací IPX4
- Vyrobeno s použitím recyklovaných materiálů