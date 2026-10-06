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Alza zlevnila Sonos až o 30 %! Levnější jsou sluchátka, soundbary i reproduktory

Jen pro ČR
J. FilipJiří Filip
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Komerční sdělení: Produkty Sonos nepatří zrovna mezi nejlevnější audio techniku, a proto dokáže výraznější sleva jejich nákup docela zpříjemnit. Přesně takovou příležitost nyní přinášejí Alza dny, v rámci kterých Alza zlevnila desítky produktů Sonos až o 30 %. Akce odstartovala 5. října a potrvá až do 26. října 2026, přičemž aktuálně zahrnuje 47 položek.

Sluchátka i soundbary o 30 % levněji

Jednou z nejzajímavějších nabídek jsou bezdrátová sluchátka Sonos Ace, která lze díky kódu ALZADNY30 pořídit za 6 993 Kč. Stejných 30 % lze ušetřit také u soundbaru Sonos Beam 2nd Gen., jehož akční cena klesla na 8 743 Kč. Pokud chcete výkonnější řešení k televizi, Sonos Arc Ultra je v akci se slevou 25 %, přičemž černá varianta vychází na 20 618 Kč a bílá na 19 589 Kč.

Zlevněné jsou ale také samostatné reproduktory a subwoofery. Sonos Era 100 pořídíte díky kódu ALZADNY20 za 4 632 Kč, Sonos Sub Mini za 9 992 Kč a přenosný Sonos Roam 2 za 3 992 Kč. U Sonos Five pak sleva dosahuje 30 % a výsledná cena činí 11 543 Kč. Do akce se dostalo také příslušenství v podobě držáků a stojanů.

era 100 od sonos

Slevy pokračují až do konce října

Za pozornost stojí i zvýhodněné sestavy domácího kina Sonos Home Cinema, které Alza nabízí s kódem ALZADNY25 za 24 968 Kč. Součástí nabídky je navíc dárkový poukaz Netnix v hodnotě 1 000 Kč. Pokud tedy o rozšíření domácího audia Sonos uvažujete, současné Alza dny nabízí poměrně zajímavou možnost, jak při nákupu ušetřit. Akce potrvá do 26. října 2026.

Slevy na Sonos na Alze naleznete zde

Zdroj
Diskuze
Alza

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