Alza zlevnila Sonos až o 30 %! Levnější jsou sluchátka, soundbary i reproduktory

Komerční sdělení: Produkty Sonos nepatří zrovna mezi nejlevnější audio techniku, a proto dokáže výraznější sleva jejich nákup docela zpříjemnit. Přesně takovou příležitost nyní přinášejí Alza dny, v rámci kterých Alza zlevnila desítky produktů Sonos až o 30 %. Akce odstartovala 5. října a potrvá až do 26. října 2026, přičemž aktuálně zahrnuje 47 položek.
Sluchátka i soundbary o 30 % levněji
Jednou z nejzajímavějších nabídek jsou bezdrátová sluchátka Sonos Ace, která lze díky kódu ALZADNY30 pořídit za 6 993 Kč. Stejných 30 % lze ušetřit také u soundbaru Sonos Beam 2nd Gen., jehož akční cena klesla na 8 743 Kč. Pokud chcete výkonnější řešení k televizi, Sonos Arc Ultra je v akci se slevou 25 %, přičemž černá varianta vychází na 20 618 Kč a bílá na 19 589 Kč.
Zlevněné jsou ale také samostatné reproduktory a subwoofery. Sonos Era 100 pořídíte díky kódu ALZADNY20 za 4 632 Kč, Sonos Sub Mini za 9 992 Kč a přenosný Sonos Roam 2 za 3 992 Kč. U Sonos Five pak sleva dosahuje 30 % a výsledná cena činí 11 543 Kč. Do akce se dostalo také příslušenství v podobě držáků a stojanů.
Slevy pokračují až do konce října
Za pozornost stojí i zvýhodněné sestavy domácího kina Sonos Home Cinema, které Alza nabízí s kódem ALZADNY25 za 24 968 Kč. Součástí nabídky je navíc dárkový poukaz Netnix v hodnotě 1 000 Kč. Pokud tedy o rozšíření domácího audia Sonos uvažujete, současné Alza dny nabízí poměrně zajímavou možnost, jak při nákupu ušetřit. Akce potrvá do 26. října 2026.