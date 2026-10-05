Spotify Wrapped 2026 se změní k nepoznání, poděkují vám samotní umělci

Spotify dnes rozeslalo umělcům email, ve kterém je žádá o nahrání speciálního videa, které bude sloužit jako poděkování jejich fanouškům. Video se zobrazí na konci roku v rámci Spotify Wrapped. Umělci, kteří nahrají video do 13. listopadu 2026 tak svým fanouškům poděkují přímo speciálním videem. Ti, kteří video nenahrají pak budou součástí klasického poděkování od Spotify. Video může mít maximálně 30 vteřin a umělci v něm mohou poděkovat fanouškům, shrnout svůj letošní rok a podělit se s nimi o tom, co budou dělat do budoucna. Letošní rok tak bude v rámci Spotify Wrapped zajímavější než ty předchozí, a hlavně mnohem osobnější.